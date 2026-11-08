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09 novembre 2026 alle 00:44

La Real Sun Service supera il Cagliari 

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La Real Sun Service si aggiudica il big match del terzo turno di Eccellenza. Le sassaresi infliggono la prima sconfitta stagionale al Cagliari con due reti siglate da Shaheen ed Esperon in avvio di primo tempo. Entrambe le squadre avevano riposato nello scorso turno. Continua la corsa a punteggio pieno della capolista Womentis. La squadra di Marcello Salis si è imposta nel derby con la Gioventù Assemini per 4-2, grazie alle doppiette di Mallus e Serra. Di Martignoni (doppietta) le reti per le asseminesi. A quota nove c’è pure l’Ossese, altra new entry, che surclassa la Marzio Lepri Torres per 10-0, con il poker di Sanna, la tripletta di Fiori, doppio Battaglia e un’autorete. Il Tortolì riscatta il ko di una settimana fa e mette a segno un sontuoso 8-0 sul Simaxis: le doppiette di Botti, Deiana e Incollu e le reti di Floris e Gessa domano le oristanesi. Infine l’Arzachena si impone a domicilio sulla Futura Calcio Sales (in gol con Perdisci e Cicero) per 4-2: le smeraldine (a segno con Sanna e il tris di Delogu), si affacciano al terzo posto. Giornata di riposo per l’Ilvamaddalena e l’Atletico Uri.

Doppio ko

La Torres viene rimontata e va ko (5-2) con la Pro Sesto nella quarta giornata del girone A di Serie C: la doppietta di bomber Giaquinto non basta a evitare la sconfitta. Trasferta milanese amara per l’Atletico Uri. Contro l’Alcione termina 5-2 nonostante il parziale tentativo di rimonta nella ripresa delle giallorosse con Baltazar e Tola.

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