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Nettezza urbana.
15 agosto 2026 alle 00:35

La raccolta dei rifiuti non si ferma, mastelli fuori anche oggi 

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Il servizio di raccolta rifiuti verrà garantito anche per il giorno di Ferragosto. Nessuna interruzione nel ritiro porta a porta della spazzatura, gli operatori ecologici di De Vizia - la società che gestisce la nettezza urbana in città - passeranno anche oggi nelle zone previste.

Ai cittadini viene quindi chiesto di esporre i contenitori e i sacchetti nelle modalità e negli orari previsti dal calendario di raccolta porta a porta. Non ci saranno slittamenti né variazioni, come risulta dalla comunicazione fatta dal Comune nel sito istituzionale, da dove invita i quartesi a rispettare le regole del conferimento per mantenere il decoro cittadino anche durante le festività. Operatori ecologici e mezzi passeranno casa per casa, mentre per tutta la giornata di Ferragosto osserveranno un giorno di chiusura del servizio al pubblico le strutture per il conferimento e quelle per le informazioni ai cittadini: sarà chiuso l’isola ecologica comunale in via Sa Serrixedda, il centro ambientale mobile di via Mar Mediterraneo. Stop anche per il Contact center di via Marconi, e per il servizio degli ecomobili che da lunedì 17 agosto riprenderanno il servizio ordinario per il periodo estivo nel lungomare Poetto, come previsto nel calendario di De Vizia.

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