La Primavera rossoblù affonda il Sassuolo 

Cagliari 2

Sassuolo 1

Cagliari (4-4-2): Kehayov, Grandu, Doppio (19’ st Sow), Nuvoli, Lo Verde (15’ st Bahlaouan), Akarakiri (19’ st Pibi-

ri), Piro, Tronci, Goryanov, Cardu (15’ st Costa), Sugamele (1’st Hamdaoua). In panchina Sarno, Battaglini, Tosolini, M. Barry, Piredda, Giulini. Allenatore Gallego.

Sassuolo (4-3-2-1) : Nyarko, Campani, Mirri, Gianelli, Coulibaly (23’ pt Bolondi), Baffoh (39’ st Coman), Weiss (1’ st Chiricallo), Mussini, Acatullo (1’ st Liberali), Cornescu (17’ st Daldum), Kulla. In panchina Lungu, Venuti. Danesin, O. Barry, Sandro, Boateng. Allenatore Serpini.

Arbitro : Zoppi di Firenze.

Reti : pt 2’ Piro, 16’ Sugamele; st 43’ Daldum.

Note : ammoniti Bolondi, Campani. Recupero 3’ pt-5’ st.

Aggredire la partita come stile di vita. È un approccio energico che consente all’Under 20 del Cagliari di battere il Sassuolo nella mattinata di Asseminello e affossare i neroverdi, con solo 1 punto nelle prime tre settimane di Primavera 1.

La comitiva di Gallego manda il primo messaggio verso la porta dopo appena una settantina di secondi. Ovviamente con Sugamele, in palla anche ieri. Il suo tiro viene respinto da Nyarko, che dopo qualche secondo non può fare davvero nulla. Il mancino di Piro è forte e preciso e il suo inserimento in area è un riassunto delle caratteristiche dimostrate nel prestito in Serie D a Monastir. Primo gol in Primavera e vantaggio subito raggiunto. L’esultanza del centrocampista nato nel 2008 potrebbe regalare un déjà vu al 9’, ma Nyarko trova una paratissima. Il raddoppio cagliaritano è solo rinviato, al 16’. Segna Sugamele: quarto gol nelle prime tre partite di questo campionato. Il controllo rossoblù è totale nel primo tempo, con Kehayov che arriva a parare per la prima volta nel recupero. Solo nell’ultimo terzo di gara, il Sassuolo riemerge. Al 88’ Daldum trova col mancino un tiro esaltante verso l’incrocio per il 2-1. Ma è comunque il Cagliari a esultare.

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