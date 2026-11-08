La passeggiata con le lanterne torna nel parco di Molentargius 

Una passeggiata con le lanterne nel parco di Molentargius. L’iniziativa è della scuola secondaria di via Bach che organizza la “Festa della luce”. Dopo il successo della scorsa edizione primaverile, l’iniziativa torna come momento speciale di incontro tra ragazzi, famiglie e docenti per far conoscere da vicino lo stile educativo e l’accoglienza che caratterizzano la scuola.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 17 al Parco di Molentargius, ingresso da viale Colombo. «Attenderemo insieme l’arrivo del buio per accendere le lanterne e avviarci lungo il percorso», spiega la professoressa Sandra Ruggeri. «Chi non ne fosse provvisto potrà riceverne una già pronta sul posto. Bisognerà portare il lumino, esclusivamente lumini a batteria o starlight fluorescenti, mentre sono vietate fiamme libere e candele in cera».

Un’iniziativa che «mette al centro le relazioni, il senso di comunità e la crescita condivisa: è questo lo spirito con cui la scuola secondaria di via Bach, dell’Istituto 4, in collaborazione con il Parco naturale regionale, invita tutti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria della città alla suggestiva passeggiata in occasione dell’Estate di San Martino».

RIPRODUZIONE RISERVATA