SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Bach.
09 novembre 2026 alle 00:47

La passeggiata con le lanterne torna nel parco di Molentargius 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una passeggiata con le lanterne nel parco di Molentargius. L’iniziativa è della scuola secondaria di via Bach che organizza la “Festa della luce”. Dopo il successo della scorsa edizione primaverile, l’iniziativa torna come momento speciale di incontro tra ragazzi, famiglie e docenti per far conoscere da vicino lo stile educativo e l’accoglienza che caratterizzano la scuola.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 17 al Parco di Molentargius, ingresso da viale Colombo. «Attenderemo insieme l’arrivo del buio per accendere le lanterne e avviarci lungo il percorso», spiega la professoressa Sandra Ruggeri. «Chi non ne fosse provvisto potrà riceverne una già pronta sul posto. Bisognerà portare il lumino, esclusivamente lumini a batteria o starlight fluorescenti, mentre sono vietate fiamme libere e candele in cera».

Un’iniziativa che «mette al centro le relazioni, il senso di comunità e la crescita condivisa: è questo lo spirito con cui la scuola secondaria di via Bach, dell’Istituto 4, in collaborazione con il Parco naturale regionale, invita tutti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria della città alla suggestiva passeggiata in occasione dell’Estate di San Martino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Regione confida nel preavviso, la soluzione sarebbe un accordo

Buio sulla continuità, voli appesi a un filo

Aeroitalia vorrebbe lasciare prima di gennaio L’esperto avverte: interesse pubblico prevalente  
Al. Car.
Il confronto

M5S, vertice fiume ma la tensione resta

Nel palazzo della Regione la riunione dei pentastellati per superare il “caso commissioni” 
Massimiliano Rais
L’allarme

Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore

Allarme a Sant’Antioco, Chia e Pula Approdi anche nel litorale di Quartu 
Andrea Busia Fabio Murru
Verso le elezioni

Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila

Campo largo, la sindaca di Genova: «Discussioni sterili, basta fughe in avanti» 
Israele

Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese»

I tanti veti degli alleati condizionano il percorso del premier incaricato 