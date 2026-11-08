SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
GIRONE A.
09 novembre 2026 alle 00:45

la palma lanciatissimo: sei gol all’azzurra e primo posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Azzurra Mons. 1

La Palma 6

Azzurra Monserrato : Tesio, Carta, Pallazzoni, L. Puddu I (74’ Cossu), Atzeni, Cordone, Schirru (78’ M. Spiga), Zuddas (72' Santone), F. Spiga (61’ Olla), Serra Ruda, Porcu (46’ L. Puddu II). Allenatore Paba.

La Palma : Grosso, Gurzeni (78’ Cadeddu), Pintus (75’ Dessì), Ruggiero (83’ Caddeu), Wolhein Perez, Virdis, Medda, Boi, Dincdemir, Medda (73' Ambu), Cardia (83’ Del Duca). Allenatore Mocci.

Arbitro : Buluggiu di Alghero.

Reti : 24’, 64’, 72’ e 82’ Cardia, 37’ Dincdemir, 42’ (r) F. Spiga, 90’ Dessì.

Il La Palma rifila sei gol all’Azzurra Monserrato e conquista la vetta della classifica in compagnia del Decimo 07. Al 24’ Cardia, da dentro l’area, batte Tesio in uscita. Al 37’ Porcu perde palla e sulla ripartenza Dincdemir firma lo 0-2. L’Azzurra non ci sta, alza il baricentro e la pressione alta dà i suoi frutti: al 42' Zuddas si guadagna un rigore che Spiga trasforma. Nella ripresa mister Paba inserisce un’altra punta: al 5’ Puddu junior brucia il diretto avversario e calcia di poco alto, al 14’ Grosso chiude su Spiga. Vale la legge del gol sbagliato, gol subito: sale in cattedra bomber Cardia, che in venti minuti mette la firma su altre tre reti. Al 45’ il classe 2009 Dessì, in contropiede, batte Tesio per il definitivo 1 a 6. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Regione confida nel preavviso, la soluzione sarebbe un accordo

Buio sulla continuità, voli appesi a un filo

Aeroitalia vorrebbe lasciare prima di gennaio L’esperto avverte: interesse pubblico prevalente  
Al. Car.
Il confronto

M5S, vertice fiume ma la tensione resta

Nel palazzo della Regione la riunione dei pentastellati per superare il “caso commissioni” 
Massimiliano Rais
L’allarme

Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore

Allarme a Sant’Antioco, Chia e Pula Approdi anche nel litorale di Quartu 
Andrea Busia Fabio Murru
Verso le elezioni

Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila

Campo largo, la sindaca di Genova: «Discussioni sterili, basta fughe in avanti» 
Israele

Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese»

I tanti veti degli alleati condizionano il percorso del premier incaricato 