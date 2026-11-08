la palma lanciatissimo: sei gol all’azzurra e primo posto 

Azzurra Mons. 1

La Palma 6

Azzurra Monserrato : Tesio, Carta, Pallazzoni, L. Puddu I (74’ Cossu), Atzeni, Cordone, Schirru (78’ M. Spiga), Zuddas (72' Santone), F. Spiga (61’ Olla), Serra Ruda, Porcu (46’ L. Puddu II). Allenatore Paba.

La Palma : Grosso, Gurzeni (78’ Cadeddu), Pintus (75’ Dessì), Ruggiero (83’ Caddeu), Wolhein Perez, Virdis, Medda, Boi, Dincdemir, Medda (73' Ambu), Cardia (83’ Del Duca). Allenatore Mocci.

Arbitro : Buluggiu di Alghero.

Reti : 24’, 64’, 72’ e 82’ Cardia, 37’ Dincdemir, 42’ (r) F. Spiga, 90’ Dessì.

Il La Palma rifila sei gol all’Azzurra Monserrato e conquista la vetta della classifica in compagnia del Decimo 07. Al 24’ Cardia, da dentro l’area, batte Tesio in uscita. Al 37’ Porcu perde palla e sulla ripartenza Dincdemir firma lo 0-2. L’Azzurra non ci sta, alza il baricentro e la pressione alta dà i suoi frutti: al 42' Zuddas si guadagna un rigore che Spiga trasforma. Nella ripresa mister Paba inserisce un’altra punta: al 5’ Puddu junior brucia il diretto avversario e calcia di poco alto, al 14’ Grosso chiude su Spiga. Vale la legge del gol sbagliato, gol subito: sale in cattedra bomber Cardia, che in venti minuti mette la firma su altre tre reti. Al 45’ il classe 2009 Dessì, in contropiede, batte Tesio per il definitivo 1 a 6. (ant. ser.)

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