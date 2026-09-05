La morte di Lorena scuote la politica 

Lorena «aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più». E con lei, «in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta».

L’appello del padre

Parla non riuscendo a trattenere il dolore Franco, il papà di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex, il 36enne Federico Vella, giovedì scorso in A1 a Barberino del Mugello, Firenze. È «un padre distrutto» quello che in un video si rivolge al presidente della Repubblica, alla presidente del Consiglio dei ministri, ai «politici tutti». Per fare un appello alla politica: «Sia unita» contro la violenza sulle donne.

«Prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra né sinistra affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più», chiede l’uomo. «Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore», conclude Franco Isceri, che tra le lacrime manda «un abbraccio a tutte le donne italiane».

La reazione dei politici

L’uomo parla da Squinzano, il paese in provincia di Lecce dove la famiglia di Lorena vive e dove la donna, «una brava ragazza - spiega -, straordinaria, educata, studiosa, dedita al lavoro», era tornata perché aveva paura di Federico.

Lo ha raccontato la madre che, insieme al fratello e a una zia della 45enne, venerdì ha raggiunto Firenze, dove due anni fa Lorena aveva conosciuto Federico in una palestra. «Davanti a tragedie come quella di Lorena - scrive sui social la premier Giorgia Meloni - nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Perché ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla, difenderla, proteggerla è una sconfitta per tutti. E tutti noi, insieme, dobbiamo saper reagire. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a migliorare ciò che già esiste, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi».

Mentre in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein scrive: «Siamo vicini al dolore e alla disperazione del papà di Lorena».

Le indagini

Intanto sul fronte dell’inchiesta domani il pm Antonio Natale, che coordina le indagini della squadra mobile, conferirà l'incarico per le autopsie. L’esame dovrà stabilire se la donna fosse già morta quando è precipitata dal viadotto. Era stato lo stesso Vella, prima di suicidarsi, a scrivere alla madre di Lorena di averla uccisa.

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