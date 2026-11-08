«La Marmilla investe nel futuro» 

Cambio ai vertici del Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia, nato per valorizzare il patrimonio storico, archeologico, culturale, scientifico e ambientale della Marmilla. Marco Pisanu, neoconfermato sindaco di Siddi, è il nuovo presidente. Pisanu è stato eletto all’unanimità dall’assemblea che raggruppa i sindaci dei diciotto Comuni afferenti all’ente turistico: Barumini, Collinas, Genuri, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca per il Medio Campidano, ma anche Gonnostramatza e Mogoro, confinanti e in provincia di Oristano.

Gli interventi prioritari

L’ente, fondato nel 1982 da Giovanni Pusceddu, storico sindaco di Villanovaforru e da altri lungimiranti amministratori dell’epoca, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo delle comunità e ha fatto da apripista alle politiche turistiche delle zone interne. «Il nostro obiettivo, sottolinea Pisanu, «sarà rafforzarne il ruolo, affrontare le criticità ancora aperte e costruire insieme una nuova stagione di sviluppo». Cosa preservare e cosa rinnovare? Prima priorità, i contenziosi: «Chiudere il passato, dove possibile, significa liberare energie e risorse per il futuro». La piscina consortile in località Spinarba a Lunamatrona, con utenti da una quindicina di Comuni, è «attualmente non fruibile a causa del contenzioso in essere e della necessità di interventi di manutenzione straordinaria». L’impegno è, «restituire la struttura alla piena fruizione del territorio», per ora senza date.

Patrimonio immobiliare

Quanto alla funivia, avveniristico impianto fermo da oltre 15 anni, «non è il momento di parlarne perché il problema si deve approfondire», ma è prevista «una ricognizione complessiva del patrimonio immobiliare e delle strutture» su stato, utilizzo, costi e potenzialità. E a fine mandato? «La Marmilla può essere non soltanto una destinazione da visitare, ma un territorio nel quale vivere, lavorare, investire e costruire futuro».

Il nuovo cda

Francesco Sanna, il presidente uscente, in carica per due mandati, dice di conservare «un’esperienza» che lo ha fatto crescere: «ringrazio tutti coloro con cui ho avuto la fortuna di collaborare». Da un amministratore di Villanovaforru a un altro, nel nuovo consiglio di amministrazione anche il vicesindaco Matteo Mandis che si dice «orgoglioso» di farne parte. «Essere villanovese come Pusceddu, che lo ha fondato, mi fa sentire il dovere di portare il suo messaggio originario di unità e sviluppo turistico che deve contraddistinguere il territorio della Marmilla unito». Oltre a Mandis anche Andrea Lampis, sindaco di Las Plassas e Federica Piras, sindaca di Gonnostramatza. Nel CdA anche Italo Carrucciu, consigliere a Lunamatrona, con funzioni da vicepresidente del Consorzio.

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