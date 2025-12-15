VaiOnline
Via Pola.
16 dicembre 2025 alle 00:24

La fortuna torna a bussare, vinti al Lotto 50mila euro 

La dea bendata bacia di nuovo la ricevitoria edicola di via Pola dove il Lotto ha portato a un fortunato scommettitore 50 mila euro. La vincita è stata realizzata con una quaterna, quattro terni e sei ambi e una giocata da 5 euro.

Si tratta del premio più alto del concorso di sabato 13 dicembre. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro. Nella stessa ricevitoria erano state centrate qualche tempo fa anche diverse vincite con il Gratta e vinci.

L’ultimo colpaccio però è quello nella tabaccheria delle sorelle Michela e Valentina Mucelli, in via Garibaldi, nel cuore del Fuso di Cepola in pieno centro storico. Qualche mese fa il fortunato scommettitore era riuscito a portarsi a casa addirittura 500 mila euro, grazie al tagliando “Doppia Sfida” con tre importi uguali. Era un operaio cinquantenne con famiglia, che di soldi ne aveva davvero bisogno.

Senza dimenticare che lo scorso febbraio una pensionata, sempre con un Gratta e vinci acquistato nella ricevitoria tra via Vico e via Trieste, aveva incassato ben 2 milioni di euro mentre poco tempo prima altre due vincite da 500 mila euro erano state centrate nella tabaccheria di via Porcu.

