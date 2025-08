La città si riappropria del suo salotto ma il restyling continua a dividere  

I prati verdissimi, gli arredi nuovi di zecca, le aiuole curate e la segnaletica tracciata di fresco. Il colpo d’occhio ha rapito molti. Perché ieri, l’attesa cominciata a marzo 2023, è finalmente terminata: il secondo tratto di via Roma, fino al Largo Carlo Felice, ha ufficialmente riaperto i battenti. Gli operai hanno cominciato a rimuovere le transenne che delimitavano il cantiere dalla mattina, aprendo il completamento della passeggiata. Dal primo pomeriggio, anche le automobili hanno avuto il via libera, con la prima vettura passata alle 15.48. Ci sono voluti due anni e mezzo per vedere completata l’opera, costata oltre 10 milionima .

I giudizi dei cittadini

Logico che ieri, da quelle parti, non si parlasse d’altro. Tanta felicità tra i cagliaritani a cui finalmente è stato restituito uno dei luoghi simbolo della città, e un sospiro di sollievo gigantesco per i commercianti che a causa del cantiere hanno visto ridursi notevolmente il giro d’affari. Giovanni Soddu abita in zona e ieri, seduto su una panchina, si è goduto il primo gelato nella passeggiata riqualificata. «Mi piace molto com’è venuta, ho letto tante critiche per la questione viabilità ma in realtà sono riuscito a trovare parcheggio molto più agevolmente».

Questo anche perché lungo la via i nuovi parcheggi sono destinati ai residenti, oltre a disabili e carico e scarico. Alice Mameli concorda sulla bellezza dell’opera, ma sottolinea: «L’unica pecca è la poca ombra, aspettiamo che crescano gli alberi». Le nuove alberature sono ancora giovani, e di fatto la maggior parte delle sedute resta al sole. Ma ieri, in soccorso dei turisti in giro nelle ore più calde, sono venute le nuove fontanelle, usate per rinfrescarsi tra una foto alle palme e una al lungomare. Tanti gli spazi per lo svago che promettono di attirare le famiglie.

Impazienti

Il signor Adamo, 87 anni, ha una copia de L’Unione Sarda sottobraccio. «Era ora che la strada venisse riaperta, ma non per me: per tutte le attività commerciali messe in ginocchio dal cantiere. Comunque, secondo me, la prima parte della via è stata fatta più bella, qua vedo meno verde». Eleonora Carta si ritiene ampiamente soddisfatta, e ha approfittato dello spazio riaperto per camminare con il figlio nel passeggino. «Non c’è paragone rispetto a prima, magari la gente troverà comunque il modo di polemizzare, ma la verità è che è stato fatto un bel lavoro». E la poca ombra? «Diamo agli alberi il tempo di crescere, l’ombra arriverà».

I commercianti

Per i commercianti di via Roma, la riapertura è ossigeno puro. «Finalmente si rinasce, ho già potuto vedere un leggero miglioramento nel flusso di clienti. Sono veramente contenta di questo sfondo che abbiamo adesso, col verde, il mare e le barche», è l’entusiasmo di Mariagrazia Fiorenza, titolare del negozio di abbigliamento Jolli. «Dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto ci voleva, però il luogo va protetto con un presidio fisso, altrimenti nel giro di qualche mese rischia di degradarsi».

Felice anche Fulvio Cocco, del Caffè Roma. «Mi piace molto com’è venuta la via, abbiamo avuto tanta pazienza e ora speriamo di tornare a lavorare come prima. Sarà fondamentale che i cittadini siano rispettosi, e speriamo che crescano gli alberi il prima possibile».

Le critiche

Entusiasmo non condiviso da un dipendente del Caffè Torino. «Sicuramente la riapertura della via è una manna dal cielo, ma rispetto all’incredibile progetto che ci avevano prospettato il risultato è deludente, e avere i bus che passano qua davanti non è il massimo». La circolazione da ieri è ripresa interamente a doppio senso, con viabilità invariata nel primo tratto della via riaperto lo scorso 31 gennaio, tra piazza Ingrao e via Dei Mille. Unica novità nel secondo tratto: chi arriva dal lato portici potrà svoltare a destra per il Largo o proseguire dritto verso la stazione. Chi invece arriva dal Largo può svoltare a destra, proseguire dritto verso il porto o svoltare a sinistra in via Roma. Per chi arriva dal Palazzo civico, è possibile svoltare a sinistra per il Largo, proseguire dritti in via Roma e girare a destra verso viale La Playa. Davanti alla Rinascente, un presidio della polizia locale pronto a far rispettare le novità.

RIPRODUZIONE RISERVATA