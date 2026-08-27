Kean dalla Fiorentina al Como: ora è fatta 

La telenovela e i mal di pancia sono finiti: Moise Kean è pronto a vestire la maglia del Como. Dopo un allenamento in solitaria con tanto di multa, la Fiorentina ha accettato l’offerta da 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus messa sul piatto dal club comasco, che regala così a Fàbregas il suo nuovo centravanti. Contestualmente, la viola ha dato il via all’assalto per l’ex Bologna Joshua Zirkzee, su cui Paratici lavora con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto, forte dell’apertura dell’attaccante olandese alla destinazione.

Con un occhio ai criteri delle liste europee e alla necessità di inserire in lista calciatori italiani, il Como ha praticamente chiuso anche per Samuele Ricci dal Milan, che sbarcherà sul Lago in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

In partenza

In casa rossonera il divorzio da Rafael Leão è solo questione di tempo. A confermarlo è stato lo stesso Rúben Amorim: «Rafa è un ottimo calciatore, con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualunque team, ma a volte è meglio cambiare squadra». Messaggio cristallino, adesso la palla passa al portoghese che dovrà scegliere tra Galatasaray e Aston Villa.

I turchi hanno offerto al Milan 8 milioni di euro per il prestito, più 42 per l’obbligo, raggiungendo così quota 50, come richiesto da Gerry Cardinale, e uno stipendio da 12 milioni al giocatore. Leggermente più bassa l’offerta dei Villans, che si sono spinti a 45 milioni tra parte fissa e bonus, con un ingaggio da 7 milioni.

Le trattative

Per la Juventus la priorità resta rinforzare il centrocampo. L’ad Giovanni Carnevali è su Franck Kessié, per chiudere una pratica ormai aperta da giugno e anticipare la Roma che nelle ultime ore si è mossa sull’ex Milan. In casa giallorossa tiene banco il destino di Jayden Oosterwolde: rischio concreto di operazione tendinea, con conseguente stop. Il ds D’Amico vuole tenerlo, ma a condizioni diverse con il Fenerbahçe: prestito gratuito e non più oneroso, con condizioni più stringenti sul riscatto.

Il Napoli cerca un attaccante: a Marc Guiu (Chelsea) si aggiunge Nick Woltemade (Newcastle United). L’Atalanta insiste per Jonathan Rowe del Bologna, che potrebbe rimpiazzarlo con Alber Gudmundsson della Fiorentina. Sempre i bergamaschi stanno cedendo al “solito” Chelsea (al quale avevano già dato Palestra) il 18enne Honest Ahanor per 48 milioni. L’ex Cagliari Michael Folorunsho è vicino al Monza.

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