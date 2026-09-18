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Sulcis Iglesiente.
19 settembre 2026 alle 00:27

Just transition fund, via ai tirocini 

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Dal primo ottobre potranno essere presentate, attraverso il portale Sardegna Lavoro, le richieste di attivazione per i tirocini legati al Just Transition Fund per il Sulcis Iglesiente. «Con questi tirocini sostenuti dal Fondo per la Transizione giusta - dice l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca - vogliamo valorizzare il capitale umano del territorio, permettendo ai disoccupati, ai lavoratori in cerca di ricollocazione e ai giovani di acquisire competenze spendibili sul mercato. L’abbinamento tra il tirocinante e la struttura ospitante sarà accompagnato dalla stesura di un progetto formativo su misura, validato direttamente dall’Aspal. Gli operatori dei Centri per l’Impiego di Carbonia e Iglesias sono pronti a prendere per mano i cittadini con servizi dedicati». I tirocini avranno durata di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, fino ad un massimo di 24 per i cittadini iscritti alle liste della legge 68/99. Le tipologie sono due: tirocini di formazione e orientamento, con indennità mensile di 700 euro, e tirocini di formazione e orientamento High Competence per cittadini in possesso dei titoli di studio previsti nell’avviso, con indennità mensile lorda di 1400 euro.

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