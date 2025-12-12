VaiOnline
La storia.
13 dicembre 2025 alle 00:09

Is Mirrionis in festa per la nuova centenaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Aveva 17 anni quando si sposò. A lei e al marito qualche anno dopo le dissero che probabilmente non avrebbero potuto avere figli. Non è andata così: Lucia Teresa Trincas, oggi cento anni, di figli ne ha avuti otto. Sette sono viventi. Una, Gabriella, è morta a 48 anni. Lucia Teresa Trincas ha festeggiato spegnendo le tradizionali cento candeline, circondata dall’affetto della sua grande famiglia. Nata in città, ha vissuto nella via monsignor Piovella per trasferirsi poi nel quartiere di Is Mirrionis. Conserva ancora una buona memoria ed un buon appetito. Un secolo di storia, durante il quale ha anche affrontato momenti difficili, tra cui gli anni durissimi della guerra, la morte del marito Francesco Manis, 26 anni fa, e di una figlia di 48 anni, Gabriella. Non ha mai perso la sua forza e la sua dolcezza, raccontando nel tempo a figli, nipoti e pronipoti la sua vita e la sua Cagliari che fu.

«Ha vissuto 100 anni di alti e bassi», dicono i figli, «conobbe nostro padre quando era ancora una ragazzina e, a soli 17 anni, decisero di sposarsi. Lui faceva l’autotrasportatore: spesso era in viaggio, con mamma che portava avanti la casa con coraggio e determinazione».

Per un periodo la coppia temette di non poter avere figli: i medici le dissero che non sarebbe stato possibile. La vita, però, aveva altri piani. «Dopo quella notizia dolorosa», ricordano i figli, «siamo arrivati in otto (Pina, Marisa, Paolo, Gabriella, Ornella, Tore, Isa e Sandra). Una di noi, Gabriella, purtroppo non c'è più».

Lucia Teresa Trincas, da 15 anni anche trisnonna, non ha mai lavorato fuori casa, ma ha dedicato ogni energia ai suoi figli: preparava da mangiare per tutti, cuciva vestitini che poi faceva indossare nelle feste. «È stata molto severa», ammettono, «riuscendo a creare una famiglia davvero unita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 