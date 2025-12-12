Is Mirrionis in festa per la nuova centenaria 

Aveva 17 anni quando si sposò. A lei e al marito qualche anno dopo le dissero che probabilmente non avrebbero potuto avere figli. Non è andata così: Lucia Teresa Trincas, oggi cento anni, di figli ne ha avuti otto. Sette sono viventi. Una, Gabriella, è morta a 48 anni. Lucia Teresa Trincas ha festeggiato spegnendo le tradizionali cento candeline, circondata dall’affetto della sua grande famiglia. Nata in città, ha vissuto nella via monsignor Piovella per trasferirsi poi nel quartiere di Is Mirrionis. Conserva ancora una buona memoria ed un buon appetito. Un secolo di storia, durante il quale ha anche affrontato momenti difficili, tra cui gli anni durissimi della guerra, la morte del marito Francesco Manis, 26 anni fa, e di una figlia di 48 anni, Gabriella. Non ha mai perso la sua forza e la sua dolcezza, raccontando nel tempo a figli, nipoti e pronipoti la sua vita e la sua Cagliari che fu.

«Ha vissuto 100 anni di alti e bassi», dicono i figli, «conobbe nostro padre quando era ancora una ragazzina e, a soli 17 anni, decisero di sposarsi. Lui faceva l’autotrasportatore: spesso era in viaggio, con mamma che portava avanti la casa con coraggio e determinazione».

Per un periodo la coppia temette di non poter avere figli: i medici le dissero che non sarebbe stato possibile. La vita, però, aveva altri piani. «Dopo quella notizia dolorosa», ricordano i figli, «siamo arrivati in otto (Pina, Marisa, Paolo, Gabriella, Ornella, Tore, Isa e Sandra). Una di noi, Gabriella, purtroppo non c'è più».

Lucia Teresa Trincas, da 15 anni anche trisnonna, non ha mai lavorato fuori casa, ma ha dedicato ogni energia ai suoi figli: preparava da mangiare per tutti, cuciva vestitini che poi faceva indossare nelle feste. «È stata molto severa», ammettono, «riuscendo a creare una famiglia davvero unita».

