Interventi per 6 milioni sulla provinciale 45

Nuovi interventi sulla strada provinciale 45 che passa a Marreri. La spesa complessiva tra cantieri in corso e futuri supera i 6 milioni di euro, per sicurezza, ponti e viabilità. I primi risultati dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sono visibili su tre chilometri: eseguite fresatura delle parti ammalorate della carreggiata e ricariche di bitume sul piano stradale, sistemazione di banchine e avvallamenti, interventi per la regimentazione delle acque e posa del nuovo tappeto. Presto la nuova segnaletica orizzontale. «È il primo risultato concreto di un lavoro molto più ampio – dice il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini –. Stiamo attuando interventi che riguardano anche ponti, opere d’arte, barriere e la sicurezza complessiva dell’arteria. Alcuni lavori sono in corso, altri in progettazione e per altri ancora abbiamo risorse già assegnate. L’obiettivo è uno: trasformare progressivamente finanziamenti e progetti in cantieri». La sistemazione della Sp 45 è attesa dal mondo produttivo. Il presidente della Cantina di Dorgali, Gianluca Fancello, dice: «Non è solo una strada di collegamento ma di lavoro. Vedere un primo tratto rinnovato e sapere di una programmazione più ampia è un segnale importante».

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