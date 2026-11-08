Inter, prova di forza 

Inter 2

Como 0

Inter (3-5-2) : Martinez 6; Akanji 6, Bastoni 6,5, Carlos Augusto 6,5; Spence 6,5, Barella 6, Calhanoglu 6 (81’ Sucic sv), Zielinski 6,5 (72’ Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5 (88’ Diouf sv); Esposito 7 (72’ Bonny 6), Thuram 7,5 (88’ Pavard sv). In panchina: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Jones, Bisseck, Bovio, Lavelli. Allenatore Chivu 6.5.

Como (4-2-3-1) : Sanchez 6; Couto 5,5 (74' Liberali 6), Ramon 5, Kempf 5,5, Valle 5 (74' Kaiki 6); Milla 5,5, Perrone 5,5 (46' Ricci 5,5); Da Cunha 5,5 (74' Caqueret 6), Paz 5, Baturina 5,5 (46' Smolcic 6); Douvikas 5,5. In panchina: Butez, Vigorito, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli, De Paoli. Allenatore Fabregas 5.5.

Arbitro : Chiffi 6.

Reti : nel pt 12’ Pio Esposito, 19’ Thuram.

Note : ammonito Pio Esposito per gioco falloso. Recupero: 1’ e 3’. Angoli: 3 a 2 per l’Inter.

Milano. L’Inter sale in cattedra, vince 2-0 contro il Como a San Siro e ricorda a tutti chi è la favorita per il titolo. La squadra di Chivu comanda l’intera partita e unisce fame a gestione. Novanta minuti in un’unica direzione contro la squadra che si è guadagnata titoli e meraviglia in Champions solo pochi giorni fa. Una vittoria importante prima della sosta del campionato, la dimostrazione concreta che l’Inter ha imparato dai suoi errori. La squadra di Fabregas, invece, esce da San Siro a testa bassa, per un’ora in balia dell’estro dei padroni di casa. L’Inter accorcia così le distanze dalla Lazio capolista distante una sola lunghezza, il Como invece viene superato dal Milan ed è quinto in classifica.

La partita

Approccio perfetto dell’Inter che non sbaglia nulla, gioca con aggressività, sblocca e poi raddoppia, dando prova di essere la favorita per il titolo. Il Como invece fatica moltissimo. A centrocampo il pressing dell’Inter non permette ai lariani di ripartire, anzi spesso la timidezza nel portare palla della squadra di Fabregas permette il recupero dell’Inter. Dopo i primi 45’ di gioco, il Como non è mai riuscito a calciare in porta. I nerazzurri, invece, nei primi venti minuti sono già 2-0. Prima è Pio Esposito a portare avanti i padroni di casa concretizzando al meglio un cross dalla destra di Spence. Poi è Thuram ad andare in gol impattando una palla malamente respinta da Valle al 18’. L’Inter sembra essere tornata ai suoi fasti. Il Como si scontra con la forza fisica e tecnica dei campioni d’Italia. I nove gol contro il Lens di Champions non sono cancellati, la pagina di storia è scritta, ma contro l’Inter in campionato è ben altra partita, ben altro livello.

La ripresa

A inizio ripresa Fabregas corre ai ripari, in difesa inserisce Ricci per Perrone. Davanti Smolcic prende il posto di Baturina. Ma è sempre l’Inter a fare la partita. All’8’ è clamorosa l’azione di un terzo gol solo sfiorato da Dimarco, con assist di Thuram di tacco. Al 12’ il francese, fresco di convocazione da Zidane, sfiora la doppietta recuperando palla davanti all’area di rigore sfruttando un’incertezza della retroguardia lariana. All’ora di gioco si accende il Como, prima ci prova Nico Paz ma il tiro viene parato facilmente da Martinez. Poi è ancora l’argentino a riprovarci, la deviazione di Valle complica la respinta del portiere dell’Inter. La squadra di Fabregas per lo meno prova a reagisce approfittando anche della stanchezza dei nerazzurri ma la squadra di Chivu resta attenta e aggressiva. A 7’ dalla fine, Nico Paz scheggia l’incrocio. Finisce con l’applauso di San Siro.

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