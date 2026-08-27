Inter e Roma contro il grande ex Mourinho 

La suggestione Mourinho aleggiava nell’aria e nel sorteggio di MonteCarlo si è addirittura sdoppiata: col suo Real Madrid lo Special One ritroverà al Bernabéu l’Inter con cui firmò il Triplete – ormai 16 anni fa – e la Roma, all’Olimpico, riabbracciando la tifoseria dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League.

I campioni d’Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund, i giallorossi se la vedranno in trasferta con il Manchester United – a Old Trafford, che evoca brutti ricordi per il 7-1 del 2007 – e con i bicampioni in carica del Psg.

Al debutto

Sempre Manchester United e Psg battezzeranno nel nome del calcio più alto lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (sempre che arrivi il sì definitivo dell’Uefa, l’alternativa è il Mapei di Reggio Emilia), con la squadra di Fàbregas che trova in sorte anche un viaggio prestigioso al Camp Nou di Barcellona, dove il centrocampista ha giocato dal 2011 al 2014.

Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceve i finalisti uscenti dell’Arsenal al Maradona e sfiderà il Manchester City all’Etihad: oltre a loro, l’ammazza-italiane Bodo/Glimt, seppur in casa.

Il programma

Per il calendario definitivo bisogna aspettare domani, poi la Champions League prenderà il via martedì 8 settembre. La prima giornata, come già nelle precedenti edizioni della fase campionato inaugurata nel 2024-2025, è su tre giorni coinvolgendo anche giovedì 10. Resta ancora un margine di incertezza sulla distribuzione delle partite, che come visto nelle prime due stagioni di girone unico ha un peso sia internamente sia negli incastri con i campionati, ma i club possono fare già le tabelle di marcia ideali.

Delle italiane, l’Inter di Chivu è quella che punta l’ingresso nelle prime otto, sfumato nella scorsa stagione per tre sconfitte consecutive (una proprio contro il Liverpool) fra la quinta e la settima giornata. Il Napoli ha come obiettivo minimo riuscire laddove – fra infortuni e turnover – il Napoli fallì lo scorso anno: accedere almeno agli spareggi. La Roma, che ritrova anche un altro grande ex come Lukaku (al Fenerbahçe), non ha avversari facili. Il Como, al debutto assoluto, ha come obiettivo principale finire tra le prime 24.

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