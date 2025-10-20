VaiOnline
La gara.
21 ottobre 2025 alle 00:27

Incentivi per 67 tratte, dopo due mesi nessun vincitore 

Le proposte sono state presentate a fine agosto, ma due mesi dopo ancora non si sa ufficialmente quante delle 67 rotte inserite nel bando della Regione hanno ricevuto offerte: l’assegnazione degli incentivi per l’apertura di nuove rotte va a rilento. Si sa solo che all’appello dell’assessorato ai Trasporti hanno risposto quattro compagnie: Easyjet, Volotea, WizzAir e Aeroitalia. Ma non si conoscono i voli interessati. Dall’amministrazione regionale trapela che si sta per formalizzare la determina che individua i componenti della commissione di valutazione ed è previsto che questa si insedi nei prossimi giorni per valutare le proposte depositate. La firma del documento potrebbe arrivare già oggi. Il bando prevede 67 rotte, suddivise tra i tre aeroporti sardi. Aeroporto di Cagliari: Ajaccio, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Brest, Bucarest, Cluj, Cork, Dubai, Dubrovnik, Edimburgo, Eindhoven, Filadelfia, Hannover, Helsinki, Istanbul, Kaunas, Vilnius, Lamezia Terme, Lille, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Łódź, Malaga, New York, Nizza, Oslo, Riga, Rotterdam, Tallinn, Tirana, Zagabria. Aeroporto di Alghero: Amburgo, Basilea, Berlino, Bilbao, Bristol, Cagliari, Colonia, Eindhoven, Ginevra, Lione, Manchester, Oslo, Porto, Praga, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Valencia, Varsavia. Aeroporto di Olbia: Cagliari, Dortmund, Helsinki, Istanbul, Lisbona, Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Maiorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius.

