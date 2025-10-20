VaiOnline
I nodi.
21 ottobre 2025 alle 00:27

«Comparto in crisi, il ministero intervenga» 

«Chiediamo un tavolo permanente dei ministeri e delle Regioni interessati, del gestore Aeroporti di Roma (Adr) e delle parti sociali per gestire in modo strutturato le crisi del settore aeroportuale e garantire la continuità occupazionale per i lavoratori ex Alitalia, oltre alla convocazione di un incontro con l’Inps per l’attivazione del Fondo speciale per il trasporto aereo che sia finalizzato sia all’accompagnamento alla pensione che alla ricollocazione dei lavoratori». Così in una nota il capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera, Franco Mari, che ha presentato una interrogazione ai ministri del Lavoro, delle Imprese e delle Infrastrutture. «Il comparto ex Alitalia-Ita Airways - aggiunge - 1.997 lavoratori dei quali circa 1.400 nel Lazio, é in piena crisi. A quattro anni dalla cessazione delle attività di quella che per tre quarti di secolo è stata la compagnia area di bandiera, l'odissea per le oltre duemila lavoratrici e lavoratori Alitalia potrebbe concludersi e non positivamente. La cassa integrazione scadrà il 31 ottobre 2025 e di fronte ai lavoratori interessati potrebbe aprirsi un baratro per i circa 2.000 lavoratori che sono rimasti tagliati fuori e per le loro famiglie».

