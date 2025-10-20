VaiOnline
Gallura
21 ottobre 2025 alle 00:27

Culuccia, la nuova regina è piccola e nera 

Si chiama “Andrena culucciae” la nuova specie di ape selvatica scoperta a Culuccia, isolotto davanti a Santa Teresa Gallura. Tra le dune sabbiose, sui fiori di “armenia pungens”, vola un piccolo insetto nero, lungo un centimetro e mezzo, che tra maggio e giugno si sposta tra la vegetazione di un lembo di Gallura acquistato nel 2017 dall’imprenditore Marco Boglione e trasformato in un’oasi naturalistica, culla di biodiversità. A Culuccia, dove si produce anche miele, la nuova specie è stata individuata - tra le 77 presenti in Sardegna - grazie a una ricerca scientifica che ha coinvolto anche l’Università Roma Tre.

a pagina 9

