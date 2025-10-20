VaiOnline
Emigrati.
21 ottobre 2025 alle 00:27

«Dal congresso emerge una Fasi spaccata in due» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alla fine è arrivata la notizia ufficiale: Bastianino Mossa è stato rieletto alla guida della Fasi (la Federazione delle associazioni sarde in Italia) per il prossimo triennio. Dopo un’ultima giornata di congresso infinita e uno spoglio lunghissimo, è stato confermato che la sua lista ha preso 129 voti, mentre quella che faceva capo a Sara Nicole Cancedda ne ha conquistato 112. Dunque uno scarto risicatissimo – e tutti ricordano che solitamente il presidente viene scelto all’unanimità o quasi – a conferma che la grave frattura che si è creata nell’organizzazione dei circoli degli emigrati non si è rimarginata. E il giorno dopo il termine della convention ad Alghero, le polemiche su come si sono svolti i lavori e le votazioni sono ancora accese – basta leggere i commenti sui social e raccogliere le testimonianze di chi c’era. «Comunque ora vogliamo stare dentro e combattere», dice Rita Danila Murgia, confermata coordinatrice dell Donne Fasi, «vogliamo impegnarci, dare il nostro contributo e fare un tentativo di ricostruire, di portare avanti un percorso, lo dobbiamo a tutti i sardi, quelli che vivono fuori come noi e quelli che vivono nell’Isola».

«Ci portiamo a casa una grande amarezza per come sono andate le cose, la tristezza per non aver partecipato a un processo democratico, per la mancanza di dialogo, perché non si è voluto fare neppure il minimo sforzo per stemperare gli animi, perché non c’è stato spazio per approfondire le tematiche che ci stanno a cuore», dice Sara Nicole Cancedda, 33 anni, avvocata. «Da questo ottavo congresso la Federazione ne esce divisa in due».

Dall’altra parte, Bastianino Mossa, 64 anni, veterinario, nato a Bultei e residente a Piacenza, dice: «Abbiamo vinto con una squadra favolosa, con persone che hanno laSardità nel cuore. Competenza, lungimiranza e passione. È stata unavittoria sofferta, frutto di un lavoro serio e condiviso, portato avanti concoerenza e spirito di servizio. Siamo stanchi ma soddisfatti, abbiamo scritto unanuova pagina nella storia della nostra Federazione. È il momento della responsabilità, di una grande Federazione che esce da Alghero forse spaccata nei numeri, ma unita nello spirito, con una rinnovata voglia di costruire insieme il futuro».

Entrano nel comitato esecutivo della Fasi, Paola Congiu, Francesco Pongiluppi, Salvatore Passerò, Pasqualina Pira, Ninna Cabiddu, Nicoletta Menneas, Bruno Sedda e Paola Pisano.

Con Sara Nicole Cancedda, invece, restano fuori Elena Teresa Montani, Mattia Lilliu, Pietro Palmas, Asia Pisu, Luciana Sedda, Saverio Vidili, Cristina Leone e Barbara Burghesu.

Intanto, sempre ad Alghero, da domani a venerdì è in programma la Convention dei Giovani emigrati sardi, con i delegati dei 111 circoli sparsi in tutto il mondo, di età compresa tra i 20 e i 41 anni, al quale parteciperanno anche i Giovani della Fasi, guidati dalla neoeletta Gloria Sini. Tre giorni intensi di incontri, dibattiti e feste.

«Obiettivo principale della conferenza è quello di rafforzare i legami tra i giovani sardi che vivono fuori dalla Sardegna e il loro territo rio d’origine», ha spiegato l’assessora al lavoro Desirè Manca.

«Si punta a garantire una maggiore partecipazione dei giovani nei circoli sardi in tutti i Continenti, affinché possano svolgere un ruolo attivo nella promozione della cultura sarda, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel rafforzamento della rete di solidarietà che unisce i sardi in Italia e all’estero». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 
il conflitto

Gaza, tregua fragile: l’Idf spara ancora

Netanyahu: «Sganciate 153 tonnellate di bombe». Witkoff e Kushner a Tel Aviv 