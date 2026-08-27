Incendio devastante, servono cinque elicotteri e tre canadair 

Fiamme devastatrici ieri vicino a Giave. Il rogo ha interessato, fin dalla prima mattina, l’area di campagna della località di Campo Giavesu sviluppandosi con intensità e mettendo a rischio anche le costruzioni vicine. In zona sono infatti presenti alcuni edifici e anche un esteso impianto fotovoltaico. Il fuoco si è accanito pure su un’area boschiva mettendo in moto la macchina dei soccorsi della Forestale. In primis due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Bosa. A rafforzare il primo intervento è arrivato anche il Super Puma, da Alà dei Sardi. Ma l’incendio, purtroppo, si è ingrossato richiedendo rinforzi, così sono giunti sul posto altri due elicotteri leggeri, da Sorgono e Farcana. Poi è stato chiesto il sostegno di due Canadair, giunti da Olbia, mentre alle 15 era in programma l’aggiunta di un terzo aereo. Sulle origini delle fiamme al momento non vi sono certezze, e resta il dubbio se siano di origine dolosa. Difficile però immaginare, vista la distanza dai pannelli fotovoltaici, che vi potesse essere, nel caso, l’intenzione di colpire l’imponente struttura a ridosso del paese. L’altra ipotesi, a giustificazione di quanto accaduto, sono le alte temperature che in giornata hanno imperversato in tutta la Sardegna, e anche nel territorio del Meilogu. Indagano carabinieri e forestale. (e. f.)

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