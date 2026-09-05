Incappucciati contro i migranti 

Londra. Nel giorno in cui in centinaia di incappucciati con lugubri passamontagna neri invadono Dover per protestare contro l’arrivo delle barche che portano i migranti illegali, Nigel Farage condanna l’uso dei cappucci per una protesta in un luogo pubblico ma chiude il congresso di Reform Uk agitando lo spauracchio della immigrazione clandestina. «Abbiamo firmato un Memorandum of understanding per fermare le barche in 100 giorni. Solo noi abbiamo il coraggio e la convinzione di fermare questo commercio mortale che sta avvenendo nel canale della Manica», ha detto riferendosi è all’intesa preventiva siglata col presidente del Front National francese Jordan Bardella, ospite alla convention. A Farage il tema dei migranti serve anche ad allontanare le ombre che hanno offuscato il congresso del partito, appannato da proteste e scandali, gli stessi che stanno azzoppando la corsa del tribuno della Brexit, un tempo ritenuta inarrestabile, oggi in netta frenata nei sondaggi.

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