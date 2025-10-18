VaiOnline
Ex Convento.
19 ottobre 2025 alle 00:32

Inaugurata la mostra dei mattoncini Lego 

Taglio del nastro ieri mattina all’ex Convento dei cappuccini, in via Brigata Sassari, per il museo dei mattoncini Lego che torna in città dopo il grande successo dell’anno scorso.Tre sale espositive di cui una con la ricostruzione di una City di 12 metri quadri e oltre 500 mila mattoncini e poi ancora i monumenti del mondo dalla tour Eiffel a Notre Dame, dal Taj Manal, al Tower Bridge, alla Statua della libertà. E poi ancora i quadri di Maradona e Alessia Orro, il Tempio di Antas di Fluminimaggiore, la chiesa di San Pantaleo a Ghilarza e il cocchio di Sant’Efisio. Ad aprire la mostra l’organizzatore, il brickbuilder Maurizio Lampis, che ha ricordato il successo dell’anno scorso e consegnato una targa al sindaco Graziano Milia che ha commentato: «Una mostra che accolgo con molto calore. Se devo essere sincero io con i Lego ero un “drollo”, per questo resto ancora più affascinato da chi crea tutto questo». La mostra resterà aperta fino al 30 novembre.

