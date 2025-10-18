VaiOnline
Il duello.
19 ottobre 2025 alle 00:33

Lite Meloni-Schlein «Libertà a rischio» «Delirio, si vergogni» 

Il duello è oramai senza esclusione di colpi, in una sorta di campagna elettorale permanente: la scintilla del nuovo, durissimo, scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein la accende la segretaria dem, che dal palco del congresso del Pse ad Amsterdam lancia l’allarme sulla «libertà a rischio» quando l’estrema destra è al potere. Immediata e piccatissima la risposta della presidente del Consiglio, che taccia le esternazioni della leader del Pd come «delirio puro». E il botta e risposta a distanza, per lo più via social, si porta dietro le rispettive tifoserie, con la maggioranza che fa subito quadrato attorno alla premier mentre il Pd respinge gli attacchi di chi, come ribatte la stessa Schlein, sa solo fare «vittimismo» e non dà «risposte» al Paese.

C’è chi malignamente, nelle file dei meloniani, ipotizza che l’uscita della segretaria Dem sia un modo per distogliere l’attenzione dalla freschissima «promozione in serie A» dell’Italia da parte dell’agenzia di rating Dbrs. «Vergogna Elly Schlein che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione», tuona indignata Meloni. Dal palco di Amsterdam invece, Schlein racconta ai socialisti europei la situazione italiana di «una estrema destra al governo» che taglia scuola, sanità e blocca tutte le proposte delle opposizioni a partire dal salario minimo. «Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione», incalza la dem. «Si tratta», sintetizza il meloniano Galeazzo Bignami, «della solita sinistra antitaliana, pronta a parlare male all’estero della propria nazione per attaccare il governo». Solo «vittimismo che non serve agli italiani», ribatte con video social Schlein.

