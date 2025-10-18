Manovra, ultimi ritocchi sulle banche 

L'accordo politico è stato raggiunto, i saldi sono definiti e non cambieranno. Ma sul contributo che le banche sono chiamate a versare per la prossima manovra, i contatti sono ancora in corso e proseguiranno per tutto il week end, con l'obiettivo degli istituti di chiarire nel dettaglio l'impatto economico delle misure in arrivo. Le banche attendono intanto di vedere nero su bianco il testo definitivo del disegno di legge di bilancio: solo a quel punto sarà possibile un nuovo incontro tra il Mef e l'Abi, che ancora non si è espressa sul contributo.

Salvini e le banche

Ma sulle grandi banche va nuovamente in pressing il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale definisce «incredibile» che le grandi banche «si lamentino» per un contributo «doveroso e ragionevole» che andrà a «rafforzare la sanità e per la pace fiscale». Il testo della manovra è intanto atteso alle Camere già nella seduta di domani, ma non si esclude - come già in passato - che possa servire qualche giorno di più.

Le decisioni

I contenuti di massima sono noti. Una manovra “leggera” da 18,7 miliardi, che concentrerà gli interventi su famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità. «Concentriamo le risorse su ciò che conta davvero per gli italiani, mantenendo la rotta della responsabilità finanziaria», torna a ribadire la premier Giorgia Meloni sui social. Tra le misure in arrivo spunta intanto anche l'aumento della flat tax sui Paperoni che riportano la residenza in Italia: dopo il raddoppio di un anno fa, ora sale da 200mila a 300mila euro. Aumenta anche la tassazione per i familiari dei super ricchi, che raddoppia da 25mila a 50mila.

I sindacati

La detassazione degli aumenti contrattuali invece finisce nel mirino della Cgil, che peraltro l'aveva inserita in un proprio pacchetto di proposte al governo, ma che l'esecutivo ha «limitato fortemente» circoscrivendola ai redditi fino a 28mila euro. Con il risultato che «per un lavoratore con un reddito di trentamila euro lordi annui, quella riduzione vale tre euro al mese, cioè sostanzialmente nulla». Ma «ciò che conta di più è il problema del fiscal drag», avverte il segretario confederale Christian Ferrari, spiegando che «il drenaggio fiscale - tra il 2022 e il 2024 - ha sottratto ben 25 miliardi di euro a lavoratori e pensionati». Non trovano per ora conferma le voci, di fonti governative, su 500-600 milioni di risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale di scuola ed enti locali.

Gli istituti di credito

Si limano ancora i dettagli relativi al contributo delle banche, composto di un mix di interventi con misure congiunturali e anche strutturali. Le banche attendono di vedere il testo definitivo e i colloqui in corso puntano a ottenere chiarimenti e maggiori informazioni, anche per evitare eventuali effetti indiretti o storture derivanti dalle nuove misure. A far discutere è soprattutto il meccanismo che riduce dal 40% al 27,5% l'aliquota per svincolare la quota di utili messa a riserva (6,2 miliardi) nel 2023. L'intervento, da cui sono attesi 1,7 miliardi, di cui 1,3 dai 9 maggiori istituti, è volontario, ma con un meccanismo per cui chi non ne approfitta subito vedrà l'aliquota salire progressivamente fino a tornare al 40% nel 2029. Come a dire, meglio adeguarsi subito. «È volontaria la modalità, ma non la sostanza», osserva il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che parla di «obbligo mascherato». Ma se i big del credito non si fanno illusioni sulla possibilità di cambiare i saldi e l'orientamento - soprattutto dopo il ringraziamento pubblico ricevuto dalla premier - è quello di non fare resistenza alle volontà dell'esecutivo, a risentire di più delle nuove misure rischiano di essere invece le banche medio piccole. Esce allo scoperto il presidente del gruppo Unipol e UnipolSai Assicurazioni Carlo Cimbri, che apre: «Se le richieste sono equilibrate, penso che non ci si debba sottrarre a fare ognuno la propria parte, e penso che il settore finanziario contribuirà in maniera importante all'ultima manovra».

