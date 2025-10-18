«Ragazzi bussate alle nostre porte» 

Inviata

Ales Ogni giorno in prima linea. Una missione fra solidarietà e impegno «in cui aiutare gli altri diventa il valore aggiunto per sé e la società». Da qui si parte per arrivare al «volontariato politico, che individua problemi e cerca soluzioni, un volontariato non silenzioso ma vivo, attivo e giovane». Questa è la vera sfida secondo Stefano Arduini, direttore responsabile di Vita magazine e Vita.it, che ieri è intervenuto al Giubileo del mondo volontariato, organizzato dalla Diocesi di Ales-Terralba. Un momento di riflessione, con la partecipazione del vescovo Roberto Carboni che ha ribadito «la necessità di coinvolgere i giovani e il ruolo delle associazioni».

L’incontro

Nella sala del teatro San Luigi, i rappresentanti di varie associazioni hanno risposto all’appello di don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba e dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. «I volontari sono sempre in prima linea, spesso colmano anche le carenze delle strutture pubbliche – ha ribadito – rappresentano una ricchezza in termini di solidarietà, soccorso, collaborazione, costruzione del bene comune». Un concetto sottolineato anche dal sindaco di Ales Francesco Mereu che si è soffermato sull’importanza del volontariato in un territorio in grave difficoltà sul fronte dell’assistenza sanitaria per la carenza di medici. E diventa quantomai indispensabile il ruolo del mondo del volontariato che in tutta Italia conta circa 400mila organizzazioni, in Sardegna sono oltre 4mila. «Il terzo settore è in crescita anche perché aumentano i bisogni di una popolazione che invecchia – ha sostenuto Arduini – il volontariato coinvolge circa 4,7 milioni di persone ma c’è una flessione che riguarda i più giovani».

Pianeta giovanile

I ragazzi non vogliono impegnarsi? «Oggi i giovani hanno una prospettiva del mondo, la tecnologia e l’era digitale offrono molte più opportunità rispetto a quelle di cinquanta anni fa – ha evidenziato il direttore della piattaforma del terzo settore – Il tasso di partecipazione civica è basso, come dimostrano anche i risultati elettorali però bisogna cercare di trasmettere il valore di questo impegno». Fondamentale quindi la promozione del volontariato nel territorio. «Partecipare significa assumersi delle responsabilità, contribuire al bene della comunità, individuare i problemi ma anche immaginare le soluzioni e cercare di incidere sulla politica». Da don Statzu un appello ai ragazzi: «Ci sono tanti ambiti in cui impegnarsi dalla cultura alla cura delle persone disabili, dallo sport alla natura, dal pronto intervento alla musica – ha detto – ognuno può offrire le proprie competenze, può bussare alla porta delle associazioni e dire cosa posso fare io ?». L’attività dei volontari non sempre è facile, soprattutto in particolari realtà servono dedizione, umanità e competenze. «Nelle comunità rom o in altre minoranze spesso il povero viene stigmatizzato – ha osservato il direttore della Caritas – si è portati a dargli la colpa della sua condizione. Ma questo approccio è un filtro che impedisce di vedere la persona per quella che è. Bisognerebbe andare oltre simili barriere».

L’impegno

I volontari in sala, molti arrivati a fine turno con le divise da soccorritore addosso, sono la testimonianza più concreta di un impegno che non si ferma mai. «Io ho sempre fatto parte dell'associazione dei pazienti talassemici – ha detto Eloisa Abis – poi insieme ad altri amici ho deciso di fondare la sezione Avis di San Gavino. Una scelta dettata dalla mia salute ma soprattutto un gesto di gratitudine verso tutte quelle persone che da 40 anni mi permettono di vivere». La presidente dei volontari soccorso di Ales, Maria Bonaria Pisu ha raccontato di fare volontariato «per egoismo: quando aiuto gli altri sto bene anche io». Ancora Ignazio Pau, donatore di sangue e soccorritore di Ales sottolinea «la bellezza di aiutare chi ha necessità». Concetti condivisi come ha ripetuto Arduini che, con Vita, ne ha fatto uno scopo culturale. «Promuovere l’ideale del “prendersi cura dell’altro” contribuisce a una società migliore, più volontari ci sono nella comunità e più la comunità sta bene».

