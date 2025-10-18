VaiOnline
La paura
19 ottobre 2025 alle 00:33

Ranucci pedinato prima dell’attentato 

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 

Un raid messo a segno non da professionisti ma da chi sapeva maneggiare un ordigno, seppure rudimentale, potenzialmente letale. Un’intimidazione forse studiata da tempo e messa in atto da chi conosceva le strade del quartiere e le possibili vie di fuga. Muove i primi passi l’indagine dei magistrati dell’Antimafia di Roma sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci le cui due automobili sono state semidistrutte giovedì sera da una bomba carta potenziata e lasciata all’esterno della sua villetta a Pomezia. I carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, a cui sono state delegate le verifiche, stanno cominciando a orientare l’attività investigativa alla luce degli elementi raccolti nelle ultime ore e basandosi anche sui riscontri forniti dallo stesso conduttore di Report sentito in caserma e in Procura.

Le inchieste di Report

Ranucci ha delineato con gli inquirenti quattro o cinque tracce definite «importanti» e che, «riconducono sempre agli stessi ambiti». Elementi legati alle minacce ricevute in passato per le inchieste mandate in onda dalla trasmissione di Rai Tre. Con chi indaga, Ranucci, però, non ha neanche escluso che quanto avvenuto possa essere una sorta di avvertimento, una intimidazione preventiva, per servizi ancora non trasmessi. «Nelle prossime puntate torneremo a parlare della stragi di mafia, delle infiltrazione dei clan negli appalti», ha rivelato il giornalista. «L’ordigno potrebbe essere un avvertimento per qualche inchiesta futura che però si riallaccia a cose fatte da noi nel passato». Tra i contesti tracciati davanti al procuratore capo Francesco Lo Voi e al sostituto Carlo Villani anche quello legato agli ambienti dell’estrema destra, la commistione tra la criminalità locale e le frange estreme del tifo ultras. Gli inquirenti, comunque, attendono risposte anche dall’analisi dei reperti dell’ordigno, circa un chilogrammo di polvere pirica pressata, su cui sono al lavoro gli specialisti del Ris.

Si cerca l’incappucciato

La bomba potrebbe contenere la “firma” dell’autore o degli autori. Con ogni probabilità si tratta soggetti del posto che hanno operato conoscendo gli spostamenti e i tragitti di Ranucci, che mancava da casa da alcuni giorni e questo avvalora la tesi che possa essere stato pedinato. Prioritario, in questo ambito, risalire all’identità dell’uomo incappucciato che un testimone ha raccontato di avere visto poco prima della deflagrazione. L’uomo, vestito completamente di nero, si sarebbe allontanato in direzione di un prato, forse verso un’auto che lo attendeva. Una ricostruzione tutta da verificare così come l’eventuale connessione con la vicenda di un’altra auto, una 500, trovata a poca distanza dalla villetta e risultata rubata. Anche su questo i Ris sono al lavoro nella speranza di trovare elementi utili alle indagini. Alcuni testimoni hanno raccontato che già nelle scorse settimane nella zona erano stati esplosi petardi ma quanto avvenuto alle 22.17 di giovedì rappresenta, come detto dallo stesso Ranucci, un vero e proprio «salto di qualità» con una bomba lasciata con la miccia accesa tra due vasi, a circa venti metri dalla casa del conduttore.

Affetto e vicinanza

Intanto proseguono gli attestati di solidarietà e vicinanza al cronista. Circa 400 persone, appartenenti anche a sigle sindacali e organizzazioni di categoria, hanno partecipato a un sit-in davanti alla villetta teatro dell’attentato. «La tensione c’è, sicuramente», ha detto Ranucci, «ma c’è anche la soddisfazione per le incredibili testimonianze di affetto e solidarietà che continuano ad arrivare».

