«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie» 

Inviato

Decimomannu. «Se riesco a parlare di Ale e di come è stato ucciso è solo grazie alle mie figlie. Loro mi hanno dato la forza di superare questo lungo anno: senza di loro sarei crollata. È per loro che mi batto, che chiedo giustizia». Azzurra Maccioni, 25 anni da compire a fine mese, racconta tenendo in braccio la più piccola: succhiotto in bocca e due occhioni spalancati sul mondo. «È nata la vigilia di Natale»: tre mesi dopo la morte di un padre che non ha potuto conoscere. «È la sua fotocopia. Stiamo seguendo le procedure per farle avere il cognome di Alessandro. Non è semplice. È servita la prova del Dna».

La bambina più grande non c’è: «Va all’asilo». Ha tre anni, festeggiati qualche giorno fa: la casa è ancora invasa di giocattoli e palloncini. Lei il padre ha fatto in tempo a conoscerlo: chiede di lui? «No. Ma viene con me quando vado a trovarlo al cimitero. Sa che è lì».

La notte dell’omicidio

Alessandro Cambuca aveva 27 anni quando è stato assassinato da uno degli amici con cui si era riunito in una casa di Assemini per chiudere con un ultimo giro di bevute una lunga notte di festa. Era quella fra il 28 e il 29 settembre di un anno fa: il sabato notte di Santa Greca. Azzurra lavorava in una locanda , uno dei tanti chioschi che durante la sagra offrono da mangiare e da bere alle migliaia di persone che accorrono a Decimo. «Ale aveva la bambina. All’una e mezza ho finito il mio turno. È passato a prendermi, ci ha accompagnate a casa ed è riuscito per raggiungere gli amici».

Il resto lo raccontano le carte: dallo spiazzo di Santa Greca la compagnia si sposta ad Assemini, in una casa di via Tuveri. Alessandro a un certo punto si sdraia su un letto e si addormenta. Viene accoltellato al collo, nel cuore della notte. Si sveglia sanguinante, urla, bussa alle porte delle altre stanze, chiede aiuto, agli amici fa il nome del suo aggressore: Fabio Concas, oggi 25enne e a processo per omicidio. Alessandro morirà poco dopo le 10,30 al Brotzu.

L’ultimo pensiero

«Alle infermiere – racconta Azzurra – chiedeva di essere salvato per le figlie. “Ne ho tre”, ripeteva»: la prima, che ora ha dieci anni, nata da una precedente relazione; la seconda ancora piccina; la terza in arrivo. «Sono state il suo ultimo pensiero. Stravedeva per loro. Era un padre splendido», continua la giovane: «Chi l’ha conosciuto lo sa. Aveva occhi impossibili da dimenticare: azzurri, dolci. Lo conoscevo di vista dai tempi delle scuole medie: era di Villaspeciosa ma aveva studiato qui a Decimo. Qualche anno più tardi io lavoravo in un bar a Sestu, e lui era venuto insieme a un’amica comune. Siamo stati insieme per quattro anni. Vivevamo qui, in questa casa».

Ora ci abita insieme a un fratello: ne ha tre, e insieme alla madre hanno fatto rete attorno a questa giovane donna che un anno fa si è ritrovata incinta, con una bimba piccola e senza compagno.

«Fabio? Non è malato»

Come i genitori, il fratello e la sorella di Alessandro, anche Azzurra e le sue bimbe sono parti civili nel processo per omicidio. Cosa pensa del fatto che Fabio Concas, il ragazzo accusato di avere ucciso il suo amore, sarà sottoposto a perizia psichiatrica? «Lo conosco da anni: non mi è mai piaciuto. So chi è: non è malato di mente».

Azzurra ha intenzione di partecipare alle udienze. Se lo incontrerà in un’aula di giustizia lo guarderà in faccia? «Certamente. Non ho paura di lui». Prova rabbia nei suoi confronti? «No: pena. Perché è in carcere, perché – oltre alla mia – ha rovinato anche la sua vita. Ha ucciso per niente, togliendo dal mondo un padre e l’unico amico che gli era rimasto e che provava ad aiutarlo mentre gli altri l’avevano tutti mollato. Ale era così: altruista, generoso. E mi auguro che i giudici gli rendano giustizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA