VaiOnline
L’assemblea.
19 ottobre 2025 alle 00:33

Pd, è Ivana Russu la nuova vice segretaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È Ivana Russu, capogruppo dem nel Consiglio comunale di Olbia, la nuova vice segretaria regionale del Pd. L’ha annunciato ieri all’assemblea di Tramatza il neo leader Silvio Lai. Della segreteria faranno parte anche Pietro Cocco, Emiliano Deiana, Fabrizio Fenu, Antonello Lullia, Luca Pirisi, Elsa Ranno, Franco Sabatini, Enzo Strazzera, Martina Dell’Oro, Anna Maria Busia, nonché la coordinatrice regionale delle donne e il coordinatore dei sindaci.

In apertura della sua relazione, Lai ha ribadito il sostegno alla libertà di stampa dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, ha criticato le parole rivolte a Giorgia Meloni dal segretario della Cgil Landini, e ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime di alcuni recenti casi di cronaca: i carabinieri uccisi da un’esplosione a Padova e le donne colpite negli ultimi, terribili femminicidi. Poi ha ragionato sulle prossime sfide che attendono la maggioranza regionale, auspicando una «legislatura costituente» dedicata alle emergenze dell’Isola: «Scuola, sanità, sociale, trasporti, economia e istituzioni richiedono una revisione strutturale, perché spesso sono ancora regolate da norme di 40 anni fa».

Sul piano politico, il Pd terrà il 21 e 22 novembre a Cagliari (Sa Illetta) i “Laboratori generali”, dal titolo “Futuro. Idee e proposte per restare”, con una giornata dedicata ai giovani e una agli anziani. Infine, su proposta del segretario, l’assemblea ha annullato le sanzioni di decadenza dal partito nei per quelli che, alle Regionali 2024, si erano candidati in altri schieramenti: se lo chiederanno, potranno riottenere già da ora la tessera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 
Perugia

Ucciso nel parcheggio dell’università

Ventitreenne accoltellato durante una rissa tra due gruppi di giovani 