Pd, è Ivana Russu la nuova vice segretaria 

È Ivana Russu, capogruppo dem nel Consiglio comunale di Olbia, la nuova vice segretaria regionale del Pd. L’ha annunciato ieri all’assemblea di Tramatza il neo leader Silvio Lai. Della segreteria faranno parte anche Pietro Cocco, Emiliano Deiana, Fabrizio Fenu, Antonello Lullia, Luca Pirisi, Elsa Ranno, Franco Sabatini, Enzo Strazzera, Martina Dell’Oro, Anna Maria Busia, nonché la coordinatrice regionale delle donne e il coordinatore dei sindaci.

In apertura della sua relazione, Lai ha ribadito il sostegno alla libertà di stampa dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, ha criticato le parole rivolte a Giorgia Meloni dal segretario della Cgil Landini, e ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime di alcuni recenti casi di cronaca: i carabinieri uccisi da un’esplosione a Padova e le donne colpite negli ultimi, terribili femminicidi. Poi ha ragionato sulle prossime sfide che attendono la maggioranza regionale, auspicando una «legislatura costituente» dedicata alle emergenze dell’Isola: «Scuola, sanità, sociale, trasporti, economia e istituzioni richiedono una revisione strutturale, perché spesso sono ancora regolate da norme di 40 anni fa».

Sul piano politico, il Pd terrà il 21 e 22 novembre a Cagliari (Sa Illetta) i “Laboratori generali”, dal titolo “Futuro. Idee e proposte per restare”, con una giornata dedicata ai giovani e una agli anziani. Infine, su proposta del segretario, l’assemblea ha annullato le sanzioni di decadenza dal partito nei per quelli che, alle Regionali 2024, si erano candidati in altri schieramenti: se lo chiederanno, potranno riottenere già da ora la tessera.

RIPRODUZIONE RISERVATA