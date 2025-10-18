Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale 

Sabato sera di sangue alla Marina, Cagliari piomba nell’incubo. Un ragazzino accoltellato in strada da un coetaneo dopo una lite. Prima le urla e le parolacce, poi uno tira fuori l’arma e colpisce più volte l’altro, tre fendenti, forse quattro, ai fianchi e alla pancia. Il minorenne finisce a terra agonizzante, l’altro scappa di corsa tra i vicoli bui.

In tanti assistono alla scena, arrivano i soccorsi, il minorenne è ferito gravemente, viene caricato sull’ambulanza e portato al Brotzu, dove è ricoverato in prognosi riservata. I testimoni raccontano tutto ai Carabinieri: identificano l’aggressore, scatta la caccia tra le stradine del quartiere. Il centro storico è sempre più spesso sotto i riflettori per episodi di violenza e inseguimenti. Per “malamovida”. Ieri c’è mancato un soffio alla tragedia.

La serata

Sono passate da poco le otto. Tra via Napoli e via Sicilia, come nelle vie intorno, è strapieno di giovani. Trascorrono il sabato sera all’aperto, o nei locali con i tavolini fuori, oppure sulle scale della chiesa e seduti sui muretti, a farsi selfie e a bere come dannati. Si portano l’alcol comprato nei market nelle buste delle spesa, altri lo acquistano lì, negli “spacci” che non chiedono certo i documenti, e passano la sera e la notte a ubriacarsi e a fumare canne.

Ieri sera il ragazzo sta passeggiando mano nella mano con la sua fidanzatina, a un certo punto incrocia l’altro tipo, anche lui minorenne – con ogni probabilità si conoscono già, non si sa se sono alterati dai drink o da altro – inizia una discussione.

Il litigio

Chissà perché alzano la voce, le parole diventano sempre più pesanti, poi le urla, un pugno e spunta il coltello. Sono almeno tre i colpi, forse quattro, molto forti – raccontano gli altri ragazzini che assistono spaventati e increduli alla rissa – ai fianchi e all’addome. Il giovane resta comunque lucido, piange, perde tanto sangue, un medico inglese che passa per caso, un turista, gli presta i primi soccorsi e lo aiuta a non perdere conoscenza.

In zona ci sono anche gli operatori dell’unità di strada, accorrono, chiamano il 118 e anche la mamma della vittima. Le sue condizioni sono gravi, dopo le prime cure sul posto, il minorenne, del cagliaritano, viene trasferito in codice rosso al Brotzu a bordo di un’ambulanza medicalizzata. Viene ricoverato in chirurgia toracica, la prognosi è riservata.

Le indagini

Le indagini le stanno facendo i Carabinieri del comando provinciale di Cagliari, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, e vanno avanti tutta la notte. I militari cercano di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, hanno sentito numerose persone che hanno visto quello che è successo, molti giovanissimi hanno “denunciato” una persona, con nome e cognome, minorenne: sarebbe stato lui ad accoltellare con ferocia “l’amico”.

I commenti

Degli allarmi e delle polemiche sulla pericolosità del centro storico sono piene le pagine della cronaca. Ieri, appena pubblicata la notizia sul sito web e sui social, ecco subito una marea di commenti.

«Speriamo bene per lui. Ma vorrei che tutti quegli amministratori comunali vari che hanno minimizzato e girato la faccia dall’altra parte in questi anni, finalmente prendessero coscienza che non basta ignorare un problema affinché sparisca», scrive Sandra Orrù, portavoce del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”. «Sembra che in piazza del Carmine la zona rossa funzioni, perché invece la Marina è zona franca per chi delinque?». (cr. co.)

