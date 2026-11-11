In piazza San Cosimo la musica sarda, si balla al Bastione 

Quest’anno il Capodanno di Cagliari si fa in quattro. Quattro piazze, altrettante proposte musicali e un centro storico trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto. Anche stavolta il Comune punta sulla formula della festa diffusa, con spettacoli pensati per pubblici e gusti differenti. L'obiettivo, come sempre, è distribuire la festa in più luoghi della città, evitando di concentrare tutto il pubblico davanti a un unico palco.

Il cuore della notte di San Silvestro sarà ancora una volta piazza Yenne, destinata a ospitare il concerto principale con un artista di richiamo nazionale. Dopo la mezzanotte, terminata l'esibizione, spazio al dj set per accompagnare i festeggiamenti fino a tarda notte.

Al Bastione di Santa Croce, negli spazi del Libarium, si farà invece un salto indietro nel tempo, tra le grandi hit degli anni Ottanta e Novanta. Mentre piazza Garibaldi cambierà completamente ritmo, con la musica elettronica protagonista della serata. La novità sarà piazza San Cosimo, che entra per la prima volta nella mappa del Capodanno diffuso (dopo il successo della rassegna estiva organizzata dal Comune) con una proposta dedicata agli artisti sardi. Ci sarà poi, salvo imprevisti, anche la festa sulla terrazza Umberto I del Bastione di Saint Remy che ogni anno richiama migliaia di persone ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA