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Siniscola.
20 agosto 2026 alle 00:16

In piazza alla scoperta della lingua sarda 

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Il sardo ritrova il suo spazio naturale di vita e socialità a Siniscola. Dal 31 agosto al 4 settembre, ogni sera dalle 21 alle 22.30, la piazza Martiri ospiterà “Sa Pratha ’e sa limba”, cinque appuntamenti dedicati alla pratica della comunicazione in lingua sarda. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra lo sportello linguistico dell’Unione dei Comuni del Montalbo, la Pro Loco e l’associazione di promozione sociale Istellas Events. Obiettivo del progetto è riattivare la trasmissione orale della lingua attraverso il confronto spontaneo e informale, ricostruendo l’atmosfera delle piazze di un tempo, da sempre luoghi di incontro e scambio tra generazioni. Gli appuntamenti consisteranno in chiacchierate guidate attorno ad argomenti della vita quotidiana. L’attenzione è rivolta in particolare ai giovani che, pur comprendendo la lingua sarda, incontrano difficoltà nel formularla.

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