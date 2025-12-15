VaiOnline
Fisco.
16 dicembre 2025 alle 00:25

Imu, oggi la scadenza per saldare la seconda rata 

05 giugno 2024 Panoramica di Cagliari su piazza Yenne e il quartiere della Marina. Foto Max Solinas
05 giugno 2024 Panoramica di Cagliari su piazza Yenne e il quartiere della Marina. Foto Max Solinas
05 giugno 2024 Panoramica di Cagliari su piazza Yenne e il quartiere della Marina. Foto Max Solinas

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scatta il conto alla rovescia per la scadenza prevista per oggi della seconda rata dell’Imu sulle seconde case. La tassa municipale sugli immobili va pagata infatti sulle abitazioni, esclusa la prima, e in ogni caso sulle case di lusso, sugli immobili commerciali, sulle aree edificabili e sui terreni agricoli. Non è invece dovuta sull’abitazione di residenza, su quelle popolari e sugli immobili di cooperative a proprietà indivisa ma adibiti ad abitazione principale dei soci.

Stando ai calcoli effettuati sulla prima rata 2024, il pagamento dell’imposta a saldo dovrebbe valere circa 11 miliardi di euro, ma l’aliquota varia da città a città, garantendo un gettito diverso a livello locale. Stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate del 2020, richiamati da un report della Uil, il gettito annuo è di 19,4 miliardi di euro a carico di oltre 26,1 milioni i proprietari. Di questi, il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati.

Secondo il sindacato, dunque, l’Imu è una «lotteria fiscale iniqua», poiché il prelievo varia da un Comune all’altro e tra diverse categorie catastali, a parità di condizioni economiche. «Servono valori che rispecchino il mercato, con verifiche periodiche e criteri omogenei su tutto il territorio», afferma il Segretario confederale Santo Biondo. «La revisione dovrebbe essere a gettito complessivo invariato: si aggiornano le basi imponibili, si abbassa l’aliquota di riferimento e si correggono le storture, senza gravare su chi già paga il giusto. Urge, quindi, maggiore progressività: chi possiede patrimoni immobiliari di alto valore, case di lusso o immobili lasciati vuoti deve contribuire di più, mentre chi ha redditi medio-bassi, famiglie numerose o affitta a canone concordato deve beneficiare di sconti automatici e tutele certe».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Traffico di cocaina, epicentro a Olbia: arresti in tutta l’Isola

Tra gli indagati anche il sindaco di Esporlatu, è un militare della Brigata Sassari 
Andrea Busia
L’evento

I segreti dell’intelligence: «È una necessità sociale contro la disinformazione»

Al Brotzu e a Sa Manifattura incontri sul ruolo della sicurezza globale 
Umberto Zedda
Legge di bilancio

Nella manovra altri 3,5 miliardi E i tempi slittano

«Oro di Bankitalia, pace con la Bce» L’opposizione: è tutto da riscrivere 
Le tragedie

Morti mentre andavano a scuola

Un 16enne e una 18enne vittime di incidenti identici a 500 chilometri di distanza 