Il parco di Monte Claro piace: «Ma servono più servizi» 

Il Parco di Monte Claro piace ai cittadini. È il risultato del primo monitoraggio civico promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del progetto “Agenda Metropolitana 2.0 – Verso un futuro sostenibile del territorio”, finanziato dal Mase. L’indagine, realizzata dall’Ufficio sviluppo locale con il supporto di Poliste società benefit, ha raccolto 175 risposte attraverso un questionario online anonimo pubblicato sulla piattaforma Labmet. Le valutazioni hanno riguardato fruizione degli spazi, accessibilità, comfort, cura del verde, impianti sportivi ed eventi.

Il giudizio complessivo è positivo: Monte Claro viene considerato soprattutto un luogo di relax, contatto con la natura e benessere personale. L’89% dei partecipanti afferma che trascorrere tempo nel parco migliora il proprio umore. Tra gli aspetti più apprezzati la cura del verde, il comfort acustico e il senso di sicurezza percepito.Dall’indagine emergono poi anche alcuni ambiti di miglioramento: una comunicazione più efficace sulle attività disponibili, maggiori collegamenti con il trasporto pubblico e lo sviluppo della mobilità ciclabile. I cittadini segnalano inoltre la necessità di valorizzare meglio servizi già presenti, come gli impianti sportivi e la possibilità di prenotare spazi per eventi privati. I risultati, spiega l’amministrazione, guideranno le future azioni di gestione e valorizzazione del parco.

RIPRODUZIONE RISERVATA