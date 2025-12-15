Il paese piange lo storico ex sindaco Piergiuseppe Massa 

Lutto a Fluminimaggiore per la scomparsa dell’ex sindaco Piergiuseppe Massa. Affetto da una grave malattia, Piergiuseppe Massa, che tutti conoscevano col nome di Piero, si è spento ieri all’età di 70 anni, presso l’ospedale Sirai di Carbonia dove era ricoverato.

In politica sin da giovanissimo e sempre impegnato nel sociale, dopo un periodo trascorso tra i banchi del Consiglio comunale, aveva ricoperto per ben 3 mandati la carica di sindaco del centro ex minerario, dal 91 al 97, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2013. La notizia della sua scomparsa ieri ha suscitato il cordoglio di tutta la comunità. Per questo il sindaco Paolo Sanna ha decretato per oggi il lutto cittadino. «In nome dell’amministrazione e di tutta la comunità fluminese – è stato il commento del primo cittadino Paolo Sanna – ci stringiamo in questo momento al dolore alla sua famiglia, per la scomparsa del loro caro. Piero è stato una grande persona, che con il suo impegno politico ha dato tantissimo alla nostra comunità, sia come consigliere e assessore prima e come sindaco nei mandati successivi. Per questo abbiamo ritenuto doveroso per oggi, indire il lutto cittadino». I funerali si svolgeranno oggi, alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova; seguirà il corteo funebre sino al cimitero.

RIPRODUZIONE RISERVATA