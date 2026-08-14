Il grazie al decano delle volanti  

La Squadra volante di Cagliari saluta uno dei suoi pilastri: dopo 36 anni di servizio nella Polizia, 32 dei quali proprio nelle volanti, l’ispettore Luca Basile è andato in pensione. La Questura cagliaritana lo ha ringraziato: «Un poliziotto che ha rappresentato un pilastro e che ora lascia una eredità importante ai giovani appena entrati in Polizia, trasmettendo loro l’impegno, l’umiltà, la dedizione e la professionalità, qualità che ha sempre dimostrato nel suo lavoro. Con il suo pensionamento ci saluta un operatore di grande valore ed esperienza».

Basile ha ricordato «il meraviglioso percorso» sulle volanti. «Ho sacrificato famiglia, amici, feste. Ho vissuto esperienze indimenticabili, dall’aiutare chi ne aveva bisogno, al fermare chi faceva del male. Voi, ragazzi entrati in Polizia, salite su quella volante e vivete queste emozioni».

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