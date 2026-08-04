Il Dessì ad Alessandro Cattelan e Licia Colò 

Annunciati i finalisti e i premi speciali del Premio Letterario Giuseppe Dessì 2026, che si concluderà a Villacidro il 3 ottobre, con la premiazione dei vincitori a chiusura di quattro settimane di eventi culturali, spettacoli, presentazioni editoriali, incontri con gli autori e rappresentazioni teatrali ad animare la scena culturale locale.

I nomi

Questa la sestina che concorrerà alla designazione dei due vincitori finali, previsti per le due categorie in concorso. Sezione Narrativa: Luigi Nacci, con “Il tempo dei semplici” (Einaudi); Matteo Nucci, con “Platone - Una storia d’amore” (Feltrinelli); Romana Petri, “Distanza di sicurezza” (Neri Pozza). Sezione Poesia: Federico Italiano, con “Godzilla e altre poesie” (Guanda); Isabella Leardini, con “Maniere nere” (Mondadori); Alfredo Panetta, “’Ndrangheta” (Passigli Editori). A conquistare un posto tra i sei finalisti sono stati gli autori delle opere selezionate dalla qualificata giuria, tra le centinaia di proposte di alta qualità iscritte al concorso. La commissione giudicatrice, presieduta dall’accademica Anna Dolfi, tra i maggiori studiosi dell'opera dessiana, comprende i docenti universitari Duilio Caocci, Gino Ruozzi e Nicola Turi, il poeta e critico letterario Giuseppe Langella, la giornalista e scrittrice Francesca Sforza, la linguista Francesca Serafini, il romanziere Fabio Stassi e un rappresentante della Fondazione Dessì. Agli stessi giurati spetterà il compito di eleggere, per la cerimonia finale del 3 ottobre, i due vincitori, che riceveranno anche il premio di 5 mila euro (1500 euro, invece, per ciascuno degli altri finalisti).

Gli speciali

Il Premio Speciale della Giuria andrà al conduttore e showman Alessandro Cattelan. Con l’edizione di quest'anno esordisce il Premio Speciale della Provincia Medio Campidano: sarà consegnato alla conduttrice televisiva e autrice Licia Colò.

La serata

La presentazione della cerimonia di premiazione, il 3 ottobre a Villacidro, è affidata all’attrice e conduttrice Chiara Buratti, con interventi musicali di Erica Mou.

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