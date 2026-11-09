Il Congresso al lavoro Richiesta di impeachment per Pete Hegseth 

WASHINGTON. Il Congresso americano riapre i battenti dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato e la resa dei conti è già cominciata. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha presentato alla Camera una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, diventato uno dei principali bersagli delle critiche dopo il voto. Gli otto capi d'accusa contestano al capo del Pentagono «gravi reati e illeciti», tra cui l'avvio della guerra contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso e la morte di centinaia di civili negli attacchi contro presunti narcotrafficanti nei Caraibi. Hegseth è accusato anche di ritorsioni contro il senatore democratico Mark Kelly e del sequestro dell'ex leader venezuelano Nicolás Maduro.

La mozione potrebbe essere votata già questa settimana. Il leader democratico Hakeem Jeffries si è detto «assolutamente favorevole», mentre crescono le critiche anche tra i repubblicani. A difendere Hegseth è intervenuto il segretario di Stato Marco Rubio, che ha definito l'impeachment «ingiusto». Per approvare la mozione alla Camera basta la maggioranza semplice, ma la destituzione richiederebbe un processo e il voto favorevole dei due terzi del Senato, uno scenario ritenuto improbabile. Non è escluso che Trump possa decidere di sostituire il ministro prima della conclusione della procedura. Hegseth, però, non arretra e rivendica le operazioni militari condotte dall'amministrazione. «Una decisione non deve necessariamente essere popolare per essere necessaria», ha dichiarato, ribadendo il proprio sostegno al presidente.

Trump, intanto, continua a contestare il risultato elettorale. «Qualcuno crede davvero che questa elezione sia stata onesta?», ha scritto su Truth. In un'intervista alla Cbs ha inoltre escluso di poter perdonare alcuni avversari politici, tra cui Nancy Pelosi e l'ex direttore dell'Fbi James Comey: «Odio davvero alcuni dei miei nemici», ha affermato.

RIPRODUZIONE RISERVATA