Il Change Bloc trova i numeri con gli arabi alla Knesset 

TEL AVIV. La sessione inaugurale della 26ª Knesset si è aperta all'insegna del paradosso che definisce l'attuale stallo istituzionale: il Change Bloc incassa la prima vittoria, portando 67 firme per anticipare, al 17 novembre, l'elezione del nuovo presidente. Per farlo, inaugura la prima collaborazione con i partiti arabi, tutti uniti nel sostenere il candidato del partito Yashar di Gadi Eisenkot, Matan Kahana, che, avendo servito come vice speaker in passato, si reputa abbia le spalle sufficientemente solide per affrontare la fase da “anatra zoppa” che si prospetta. Una collaborazione su cui però continua a pendere il veto assoluto di Avigdor Liberman a un governo con i partiti arabi, anche solo come supporto esterno.

Le strada parlamentare e quella governativa, viaggiano su binari diversi, e non è chiaro se e come convergeranno. Al primo binario si aggiunge anche il blitz parlamentare su cui intende procedere il Change Bloc, che ha depositato una serie di leggi, a partire da quella per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui fatti che hanno portato al massacro del 7 ottobre, e quella ad hoc contro Netanyahu, volta a introdurre un limite ai mandati per il premier. Anche qui verrà misurata la fiducia tra le varie anime che formano il gruppo determinato a chiudere l'era Netanyahu, che va in parallelo con il do ut des per la formazione dell'esecutivo.

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