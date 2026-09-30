Il caso Latucca a “Chi l’ha visto?” 

«Non sapere dove sia è peggio di una morte. Io cercherò mia sorella anche da sola. Mi sento abbandonata. Di sicuro non mi arrendo». Ieri sera, Sara Latucca – la sorella di Martina, scomparsa il 18 novembre 2025 a Calamosca – ha esordito così davanti alle telecamere della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

Si torna così a parlare del caso della 49enne, commessa di una libreria, uscita di casa la mattina e svanita nel nulla: intorno alle 9:35 le telecamere del locale “Le Terrazze”, a Calamosca, l’hanno ripresa mentre camminava sotto la pioggia vicino alla sua Lancia Musa color oro, poi ritrovata parcheggiata nella zona. Da quel momento non ci sono più notizie. Sotto il promontorio, in mare, sono tate trovate le scarpe e lo zainetto, ma le ricerche non hanno dato esito. La famiglia non crede al suicidio e, anche ieri sera, nel programma di Rai3 sono emersi i tanti dubbi ancora non risolti della vicenda. (fr.pi.)

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