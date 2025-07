Il caldo uccide, infarto in spiaggia per due turisti 

Sardegna arroventata dall’anticiclone africano e adesso il caldo uccide. Nell’Isola sono state due le vittime causate da malori riconducibili alle altissime temperature, il termometro sta superando i quaranta gradi centigradi. Le tragedie si sono consumate, grosso modo alla stessa ora nel primissimo pomeriggio di ieri, nelle spiagge di Budoni e San Teodoro. Gianpiero Crispoldi, nato nel 1950, arrivato in Sardegna da Terni per una vacanza al mare, si trovava nella spiaggia di Li Cuppulati, nel litorale di Budoni. Con lui c’erano alcuni familiari. L’uomo è stato colto da un malore mentre si trovava su una sdraio. A Li Cuppulati sono arrivati nel giro di pochi minuti, i medici del 118 (ambulanza medicalizzata e l’elicottero di Areus) e il personale della Guardia Costiera di Siniscola. Crispoldi è morto quasi subito, non è stato possibile purtroppo insistere con le manovre di primo soccorso. Il turista di Terni è deceduto davanti a numerose persone. Stessa drammatica situazione nella spiaggia di Lu Impostu, a San Teodoro. Il turista Bruno Rossi, di Treviso (Conegliano), 57 anni, in vacanza con la moglie, è stato colto da un malore appena entrato in acqua. Anche in questo caso l’intervento del 118 e del personale del Commissariato di Polizia di Siniscola è stato inutile, il turista veneto è andato in arresto cardiaco e non c’è stato niente da fare. I familiari hanno visto tutto nella spiaggia di Lu Impostu.

Decessi nella Penisola

Un’altra tragedia si è consumata nel tratto dell' autostrada A4 Sirmione-Peschiera del Garda in provincia di Brescia. Un camionista di 70 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo autoarticolato poco dopo le 6,30, fermo in una piazzola di sosta. L'uomo è stato stroncato da un malore e non si esclude che possa aver influito anche il caldo di questi giorni. Sul posto, oltre a una pattuglia della Polizia stradale di Padova Sud. Un anziano di 85 anni entrato in Pronto Soccorso al San Martino di Genova per disidratazione, è morto per scompenso cardiaco.

Bollino rosso

Per i prossimi giorni sono previste temperature ancora in aumento, con i bollini rossi che venerdì riguarderanno 20 città italiane. Da segnalare, tornando alla giornata di venerdì, sette bollini gialli (pre-allerta per ondate di calore)per Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria. È stato firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, i rappresentati delle imprese e sindacati per contenere i rischi nei posti di lavoro. Sono previste contromisure di diverso tipo, come l’utilizzo di indumenti idonei il rispetto di orari specifici, soprattutto per il lavoro all’aperto.

Maiali morti bruciati

E le alte temperature hanno giocato un ruolo cruciale anche nei numerosi incendi divampati ieri pomeriggio nel sud Sardegna. Drammatico quello di Serramanna, che ha provocato la morte di decine di maiali in un allevamento circondato dalle fiamme oltre al consueto bilancio in termini ambientali e produttivi, con superfici alberate e frutteti danneggiati dal fuoco. Il proprietario dell’allevamento ha avuto un malore, alcune pecore sono state salvate. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 vicino alla chiesetta campestre di Santa Maria. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato il Corpo forestale di Sanluri, i barracelli di Samassi e Serramanna, i vigili del fuoco di Mandas e una squadra di Forestas di Villacidro.

(hanno collaborato Nicole Fenu e Ignazio Pillosu)

