Zedda attacca: «A Sant’Elia fotovoltaico vietato dai vincoli» 

Ora è davvero un caso. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva un impegno e – forse per questo – non ha potuto rispondere su Sant’Elia. Il piano di un parco fotovoltaico di 37 ettari sul colle di Sant’Ignazio, nel rione cagliaritano, bandito dalla Società Servizi Difesa, chiaramente collegata al ministero guidato proprio da Crosetto, non va giù agli amministratori sardi. E se martedì hanno fatto sentire la loro voce la governatrice Alessandra Todde e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, ieri è ritornato sul tema Massimo Zedda, sindaco del capoluogo regionale, tra i primi a sollevare la questione: «È un piano improponibile».

Il sindaco di Cagliari

«Ho segnalato la questione al responsabile, del ministro della Difesa, delle relazioni con il Parlamento e con le Istituzioni e ho indicato che il colle di Sant’Ignazio è stato inserito in un elenco infinito di aree patrimonio del Demanio militare, ma è probabile che sia accaduto anche in altre realtà d'Italia perché è stato predisposto un bando senza tenere conto delle caratteristiche dei luoghi. Ha subito preso nota, per fortuna conosceva il promontorio di Sant’Elia dove è difficilmente realizzabile un progetto del genere per tutti i vincoli che insistono. Una volta tornato a Roma, dopo aver preso nota e approfondito la questione, ci farà sapere». Per il sindaco di Cagliari è inverosimile che possa essere realizzato un parco fotovoltaico sulla sommità del colle tra Calamosca, Sant’Elia e la Sella del Diavolo: «È una porzione di territorio che dovrebbe essere dismessa e di questo è stato chiesto di discutere con Regione, Comune e Demanio per avere la disponibilità di percorsi verdi, non per metterci pannelli».

Interrogazione a Roma

Questo mentre da Roma, a prescindere dal suo ruolo di deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis osserva: «Sono procedure che nascono dalla burocrazia ministeriale, che spesso ignora casi come quello di Sant’Elia, oggetto di una vecchia programmazione. Presenterò un’interrogazione: bisogna chiarire l’origine di questo bando e se ci sono state dimenticanze. È possibile che il funzionario ministeriale non abbia mai visto il sito di cui parliamo. Ma stiamo parlando di Cagliari, non di una cittadina qualunque, e di questo chiederò conto al ministro Crosetto».

L’assessore contesta

Non l’ha presa bene neppure l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda: «Esprimo forte contrarietà all’inserimento, tra le aree oggetto di concessione, di una vasta porzione del Colle di Sant’Elia. Si tratta di una scelta priva di fondamento tecnico e giuridico, con forti criticità amministrative, paesaggistiche e urbanistiche». L’assessore definisce questa impostazione «semplicemente inaccettabile. Non si può bandire un’area come potenzialmente disponibile, per finalità industriali e commerciali, quando essa è soggetta a vincoli che ne rendono inattuabile qualsiasi trasformazione rilevante». Spanedda conclude affermando che saranno attuate «tutte le azioni necessarie, in ogni sede, per impedire lo snaturamento di un’area di rilevanza storica, culturale e naturalistica per Cagliari e per tutta la Sardegna. Confermiamo il nostro impegno per una gestione del patrimonio ispirata a legalità, trasparenza e rispetto dei valori ambientali».

Il dibattito

Antonio Solinas (Pd), presidente della commissione Attività produttive, non si scompone: «Noi chiederemo che venga rispettata la norma regionale, perché riguarda anche le aree militari. Se c’è un accordo precedente va rispettato quello, altrimenti si apra un confronto tra lo Stato e la Regione per chiarire ogni aspetto». Roberto Li Gioi (M5S), presidente della commissione Urbanistica, va giù duro contro il Governo: «Secondo me è irricevibile quanto il Governo ha deciso di fare a Sant’Elia. L’articolo 18 dello Statuto autonomistico sardo dice che quello splendido territorio deve essere restituito ai sardi. Non accetteremo decisioni calate dall’alto che se ne infischiano della programmazione territoriale sarda». Non riportano la serenità gli interventi dei principali gruppi consiliari d’opposizione.

«Ora la Pratobello»

C’è pure chi spinge la Pratobello: «Sant’Elia non può essere terra di conquista per nessuno e deve essere difesa con tutti i mezzi possibili. È inaccettabile che, nel silenzio delle istituzioni, si tenti di trasformare uno dei luoghi più iconici di Cagliari in un impianto industriale. Questo progetto è il simbolo del fallimento delle politiche energetiche regionali e della totale assenza di controllo da parte della Giunta», accusa Alessandro Sorgia, consigliere della Lega. «Il caso Sant’Elia dimostra quanto sia urgente approvare la legge Pratobello24, che fa leva sull'articolo 3 lettera f del nostro statuto regionale. Solo quella proposta può impedire che, un giorno dopo l’altro, pezzi di Sardegna vengano svenduti a interessi esterni. La nostra terra non è merce, e chi ci governa ha il dovere di difenderla con atti concreti, non con slogan, come invece purtroppo sta avvenendo». Quindi interviene Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI: «Anche questa settimana Todde ha trovato il pretesto per attaccare il Governo Meloni e nascondere i ritardi e l'immobilismo della sua Giunta. Se davvero esistono degli accordi Stato-Regione che danno alla Sardegna la piena disponibilità di quell'area io credo che l'allarmismo della presidente sia esagerato. Ma ormai ci siamo abituati». Chiude il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «Non esiste compatibilità tra un impianto fotovoltaico e il colle di Sant’Ignazio. Chi ha a cuore il futuro di Cagliari sa che è un luogo identitario da difendere. La transizione energetica va governata con equilibrio», è la conclusione, «non subita con scelte calate dall’alto che trasformano luoghi simbolo in aree industriali».

