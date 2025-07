«Bagaglio a mano gratis? Farà aumentare le tariffe»  

«Bagaglio a mano gratis? A Bruxelles si dicono tante cose, ma la verità è una sola. Aumenteranno le tariffe per tutti e quindi anche chi porterà una piccola borsa pagherà più di quanto paga oggi». Lo dice l’ad di Ryanair, Eddie Wilson, ieri a Torino per annunciare l’arrivo di un nuovo aeromobile basato sullo scalo. «Oggi tutti hanno la possibilità di portare a bordo una borsa che va sotto il sedile davanti ed è gratis – ha spiegato - si può poi scegliere se portare in cabina un altro bagaglio pagandolo oppure non farlo. Con questa decisione, invece, tutti pagherebbero di più. Ryanair ha cambiato il modo di viaggiare, in un modo che non era immaginabile vent'anni fa, con tariffe basse. Queste interferenze non vanno a beneficio dei consumatori, ma fanno il contrario». Quanto al fatto che i passeggeri del vettore potranno usare solo carte d'imbarco in formato digitale, Wilson non vede problemi perché «già oggi la maggioranza la usa. Da sempre implementiamo nuove tecnologie, l'obiettivo è cercare di facilitare la vita e l'esperienza di viaggio».

Il progetto

In Italia viaggiano con Ryanair 65 milioni di passeggeri trasportati con 105 aeromobili basati. «Noi vogliamo crescere ancora. Abbiamo un piano per il Paese. Se fosse abolita l'addizionale municipale per tutti gli aeroporti aggiungeremmo 40 nuovi aeromobili, 4 miliardi di investimenti, 20 milioni di passeggeri in più che si andrebbero ad aggiungere ai 65 milioni. Supereremo quota 80 milioni. È una stupida tassa. Le regioni che l'hanno abolita, Friuli, Abruzzo, Calabria, stanno crescendo e a breve auspichiamo notizie importanti per la Sicilia».

