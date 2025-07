La Regione all’Ue: «Cambiamo le regole del trasporto aereo» 

La risposta di Bruxelles è attesa tra una settimana. Dopo aver presentato la proposta di continuità aerea prima al gabinetto del commissario e poi ai suoi funzionari tecnici, ieri la Regione ha illustrato lo schema direttamente ad Apostolos Tzitzikostas, il titolare dei Trasporti in Europa. Un incontro «molto positivo» al quale hanno partecipato la governatrice Alessandra Todde e l’assessora Barbara Manca. L’Ue accetterà tutti i punti del piano che – in sintesi – prevede i prezzi più bassi mai messi a disposizione per i residenti in Sardegna, che assicura nel contempo tutte le rotte necessarie affinché nessun sardo rimanga a terra (neppure nei periodi più caldi) e include nelle agevolazioni parenti, emigrati e pendolari che lavorano stabilmente nell’Isola? Probabilmente Tzitzikostas potrebbe aver da ridire proprio sul tetto alle tariffe per i non residenti, che però lascia spazi alle compagnie, non trattandosi della tariffa unica su cui l’Ue ha sempre detto no.

La proposta

La Regione, comunque, sta percorrendo tutte le strade possibili per far passare la sua proposta di bando. In particolare, dopo l’apertura delle consultazioni sulla revisione del regolamento europeo in materia di trasporto aereo, ha chiesto di inserire il principio di insularità all’interno degli oneri di servizio pubblico. Oggi si parla genericamente di collegare gli aeroporti di regione remota, la Regione chiede l’inserimento di una elasticità maggiore nella predisposizione degli oneri per quanto riguarda le isole.

«Sono venuta a Bruxelles perché credo che su questioni importanti come la continuità territoriale non bastino le lettere formali o le interlocuzioni tecniche», ha chiarito Todde, «da greco ed ex governatore, il commissario conosce bene la realtà insulare e ha compreso fino in fondo le difficoltà che ogni giorno affrontiamo in Sardegna per esercitare un diritto che dovrebbe essere scontato: quello di potersi muovere, di non sentirsi tagliati fuori. Siamo circondati dal mare, ma non possiamo continuare a essere trattati come un’eccezione o una nota a piè di pagina nei regolamenti europei». La presidente ha spiegato al commissario e ai tecnici i limiti del modello attuale «che non consente alle compagnie di programmare con efficacia, che ci lascia scoperti nei momenti di maggior bisogno, e che oggi riesce a garantire la mobilità dei lavoratori solo nei mesi invernali». Ora, ha aggiunto, «abbiamo posto una richiesta chiara, netta, senza ambiguità: non chiediamo sconti, non vogliamo scorciatoie, non chiediamo di violare le regole. Ma pretendiamo che quelle regole siano giuste, affidabili, applicabili. Che non ci escludano, ma ci includano perché il diritto alla mobilità è il diritto a vivere con dignità nella propria terra. E deve essere garantito a ogni cittadino sardo, senza eccezioni».

Politiche di coesione

Il tavolo con Tzitzikostas si è svolto a margine dell’incontro tra le Regioni europee, di cui Todde guidava la delegazione italiana, e il vice presidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto. In questo vertice Todde ha sottolineato l’importanza della politica di coesione «come elemento essenziale per lo sviluppo dei nostri territori», e auspicato che «la riforma della politica di coesione mantenga la centralità delle Regioni nella proprie funzioni di programmazione e gestione». E da Fitto - che Todde ha incontrato anche privatamente – è arrivata «comprensione e ascolto rispetto a questa posizione di preoccupazione».

