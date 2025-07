Cortina ’26, raid nella pista da bob Furto di rame e un cavo tranciato 

CORTINA. Ancora preso di mira il cantiere del controverso “Sliding Centre”, la pista da bob, skeleton e slittino che si sta ricostruendo da zero sul sedime della storica “Eugenio Monti” per le Olimpiadi invernali del 2026. Secondo la denuncia firmata dal direttore dei lavori Claudio Tenna, domenica notte qualcuno si è introdotto nella zona dei lavori, nella frazione di Ronco, e ha portato via una bobina di rame (abbastanza pesante da richiedere l’impegno di più persone) e ha tranciato il cavo elettrico che corre sotto la pista per l’impianto di refrigerazione. Probabilmente anche in questo caso l’intenzione era di rubarlo, visto che si tratta di un cavo di rame. Il ripristino dell'impianto elettrico richiederà almeno una settimana e una spesa aggiuntiva, che si somma a quella per una nuova bobina di rame. Il commissario Fabio Saldini si è detto «sicuro che Simico e tutte le società coinvolte nella realizzazione dell’opera non si lasceranno spaventare da questo ennesimo atto vandalico, ma che anzi metteranno ancora più forza e ancora più convinzione». A febbraio era stato denunciato un presunto atto di sabotaggio dopo il ritrovamento di un tubo della refrigerazione posto di traverso nella strada interna del cantiere. Ci fu chi accusò i contestatori della struttura, ma l’indagine non ha portato alcuna conferma, e anzi si sta facendo strada l’ipotesi di un rotolamento accidentale del tubo.

