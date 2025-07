«Catastrofi naturali, la prevenzione è un obbligo» 

Poco prima di atterrare nella base militare di Decimomannu, ieri mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso posizione anche sull’emergenza climatica.

Lo ha fatto attraverso un messaggio inviato all'assemblea dell'Ania, l'associazione delle società di assicurazione. «La limitazione dell’impegno dello Stato nella copertura di alcune tipologie di calamità derivanti da eventi climatici estremi – le parole del Capo dello Stato – rende ancora più rilevante la protezione assicurativa, circostanza che non esonera, naturalmente, le istituzioni dagli obblighi di prevenzione». Un appello alla prevenzione che è stato subito colto nel segno, anche perché, nonostante circa il 94% dei comuni italiani sia a rischio frane, alluvioni o erosione costiera e il 40% degli edifici si trovi in zone sismiche medio-alte, solo il 7% delle abitazioni e delle imprese italiane è protetto contro le catastrofi naturali.

«Le parole del presidente della Repubblica a investire nella prevenzione sono importanti rispetto a un 2025 che ha visto l’Italia colpita da quasi mille eventi climatici estremi, con la siccità che continua ad assediare il Sud e i problemi causati dal maltempo dal Centro Nord», ha detto la Coldiretti. «Un tema particolarmente sentito anche dai cittadini italiani, con quasi uno su due (48%) che dichiara di sentirsi personalmente esposto ai rischi ambientali e climatici, contro il 38% della media Ue, secondo l’ultima indagine Eurobarometro».

L’intervento di Mattarella ha toccato però temi più vasti, a partire dall'attualità geopolitica: «L'Assemblea annuale dell'Ania si svolge in un momento caratterizzato da forte incertezza in Europa e nel mondo – ha detto –. Conflitti in atto, spinte neo-protezionistiche fanno prevalere elementi di instabilità e questo, naturalmente, oltre a rappresentare minaccia per gli stessi destini dell'umanità, incide sulle prospettive dell'economia e dei mercati, anche in campo assicurativo».

