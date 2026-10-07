Il bando “Marea” per attività e progetti nel quartiere Marina 

Rafforzare le relazioni di comunità e il contrasto all’isolamento, alla solitudine e all’esclusione sociale nel quartiere Marina. Tutto questo attraverso progetti di partecipazione socio-culturale che favoriscano il miglioramento delle relazioni di comunità e della coesione territoriale e una maggiore partecipazione attiva alla vita del rione da parte dei suoi abitanti. Sono gli obbiettivi di “Marea”: l’iniziativa che rientra nell’operazione “Cagliari città aperta, multiculturale e dinamica”, finanziata dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L’avviso pubblico, consultabile sul portale del Comune, è destinato principalmente a enti del Terzo Settore e ad altri enti privati senza scopo di lucro. Le proposte devono essere presentate entro il prossimo 10 novembre. La misura mette a disposizione 1.364.700 euro a fondo perduto per sostenere interventi nel triennio 2027-2029. «Il bando Marea - ha sottolineato l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe - nasce dalla volontà di investire su un quartiere che ha un ruolo importante nel tessuto cittadino. Intervenire qui significa non solo sostenere nuove attività e progettualità, ma rafforzare la qualità degli spazi, le relazioni e le opportunità per chi vive il rione ogni giorno».

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