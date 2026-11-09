I topi di nuovo a scuola e i bimbi restano a casa I genitori: inammissibile 

Prima la chiusura, improvvisa, mentre i bambini erano a lezione. Poi la derattizzazione, andata avanti per sei giorni tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Sembrava tutto risolto. Invece i topi sono ancora (o di nuovo) lì. e per i genitori della scuola primaria di via Santa Maria Chiara (scuola senza zaino) la pazienza è finita. Ieri mattina, poco dopo le 10, una nuova improvvisa telefonata della scuola ha costretto decine di famiglie a lasciare il lavoro e correre a prendere i figli. il motivo è lo stesso di una decina di giorni fa: ritrovati escrementi di topi all’interno dell’edificio.

Una situazione che ha fatto esplodere la protesta delle famiglie. «Non è ammissibile che dopo giorni di chiusura e un intervento di bonifica ci ritroviamo esattamente al punto di partenza», denunciano i genitori. Parole che raccontano la rabbia: per molti genitori lasciare il lavoro all’improvviso per andare a prendere i figli a scuola è stata un’impresa. «È la seconda evacuazione nel giro di due settimane», dicono. La prima era scattata il 28 ottobre, sempre durante le lezioni. Da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre l’istituto era rimasto chiuso per consentire la derattizzazione. Poi il ritorno in classe, ma ieri mattina la scoperta di nuovi escrementi ha riportato tutto al punto di partenza. E soprattutto ha alimentato interrogativi. «Come è possibile che, dopo quasi una settimana di chiusura, il problema si sia ripresentato? Gli interventi sono stati sufficienti? E quali verifiche sono state effettuate prima di autorizzare il rientro degli alunni?» ( ma. mad. )

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