I bambini piantano un ulivo per promuovere la cura del verde 

Una mattinata dedicata a partecipazione attiva, cultura e cura del verde urbano a Is Mirrionis. “Il Risveglio del Quartiere – Episodio Verde” ha visto la partecipazione di numerosi amministratori comunali, associazioni del territorio e residenti del quartiere: al centro dell’appuntamento la messa a dimora di un ulivo, donato dall’associazione “Amici del Giardino Sardegna”.

Un gesto simbolico e concreto di attenzione allo spazio pubblico e al patrimonio verde, seguito da una maratona di lettura organizzata dal Teatro del Segno, coi bambini del Centro di Quartiere Strakrash coinvolti nella lettura del testo “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

Fra i presenti, gli assessori comunali Matteo Lecis Cocco Ortu (Pianificazione) e Luisa Giua Marassi (Ambiente). «Queste iniziative dimostrano come la collaborazione tra amministrazione, associazioni e comunità locali sia decisiva per interventi che migliorano la qualità della vita nei quartieri», ha detto Lecis Cocco Ortu. «La cura del verde urbano è una responsabilità condivisa, piantare un albero insieme significa costruire una cultura della sostenibilità», ha aggiunto Giua Marassi.

L’evento fa parte di un percorso di attenzione ai quartieri, con delle pratiche di rigenerazione urbana partecipata.

RIPRODUZIONE RISERVATA