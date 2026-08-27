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Flussio
28 agosto 2026 alle 00:32

I 103 anni di Battistina festeggiati dalla comunità 

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Ha spento ieri ben 103 candeline e lo ha fatto con il sorriso di sempre. Battistina Porcu, nata a Flussio il 27 agosto 1923, è oggi la decana del piccolo centro della Planargia e uno dei simboli più belli di una comunità che della longevità ha fatto un piccolo miracolo.

Prima di dieci figli, l’ultracenenaria non ha mai lasciato il suo paese. Donna forte di altri tempi, è stata per decenni una delle mani esperte nella lavorazione dell’asfodelo, l’antica arte che ha reso Flussio famoso in tutta la Sardegna per cesti, cestini e i pregiati manufatti intrecciati che ancora oggi sono orgoglio del borgo.

Madre di due figli, nonna di quattro nipoti e bisnonna di cinque pronipoti, signora Battistina è sempre circondata dall’affetto di tutta la famiglia e dell’intero paese. Nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto la visita dell’amministratore parrocchiale don Pierpaolo Daga e del sindaco Giovanni Antonio Zucca, che le hanno portato gli auguri della comunità e un piccolo omaggio. Un traguardo eccezionale che assume un valore ancora più speciale se si pensa che Flussio conta meno di 400 abitanti e ospita, oltre a lei un’altra centenaria. ( s. c. )

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