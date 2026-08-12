Grande festa per i 100 anni di Mario Doi 

Martedì ha compiuto un secolo di vita Mario Doi, di Sebastiano, un pastore transumante di Desulo che si è fermato e ha fatto famiglia a Teulada, sposandosi nel 1919 con Antioca Troga. Mario Doi è solo l’ultimo figlio dei pastori transumanti del nuorese attratti dai pascoli caldi del Sulcis che hanno forgiato le comunità pastorali che ancora distinguono questo territorio, visto che i suoi nipoti ancora allevano bestiame nelle terre che furono dei loro avi.

Mario è stato festeggiato dalla famiglia riunita nella casa di Cagliari, dove sono stati ricevuti gli ospiti attesi, il sindaco di Teulada Angelo Milia e il vicesindaco di Desulo Sebastiano Enrico Peddio, amministratori che si ritrovano, una volta di più uniti dalla frequente longevità di gruppi familiari originari barbaricini che ripopolarono la Sardegna Sud Occidentale a partire dalla peste del 1652.

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